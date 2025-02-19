В Якутии запустили кадровую программу для участников СВО

В Якутии стартовал проект «Якутия — земля героев», сообщил сегодня, 19 февраля, в своем Telegram-канале глава республики Айсен Николаев. Программа является продолжением федерального проекта «Время героев», являющегося социальным и карьерным лифтом для участников специальной военной операции (СВО). Сбор заявок от потенциальных участников начнется 21 февраля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Это уникальный проект, направленный на вовлечение наших отважных воинов, защищавших Родину, в процесс управления, создание для них условий профессионального и карьерного роста»,— написал господин Николаев. По его словам, в начале июня 2025 года будет сформирован список участников, прошедших отбор. В основной состав программы возьмут 25 человек, еще столько же останется в резерве — они пройдут обучение после того, как вернутся с фронта. Обучение займет год и будет проходить в очном формате, а по его окончании участники СВО получат дипломы и будут зачислены на управленческие должности. Айсен Николаев назвал программу «важным шагом в укреплении кадрового потенциала страны» и выразил уверенность, что ее участники «внесут весомый вклад в развитие Якутии».

Программа «Время героев» стартовала по поручению президента Владимира Путина 27 мая 2024 года. Ее цель — подготовить руководителей для органов власти и государственных корпораций из числа участников и ветеранов СВО. 15 января 2025 года завершился набор участников на второй поток, было подано более 20 тыс. заявок.

После того как на съезде «Единой России» 14 декабря 2024 года Владимир Путин предложил запустить в регионах аналогичные проекты, локальные версии «Времени героев» открылись, в частности, в Татарстане, Новосибирской и Томской областях, запуск программы также анонсирован в Севастополе и Астраханской области.

Божена Иванова