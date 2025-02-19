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Коммерсантъ FM
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В Якутии запустили кадровую программу для участников СВО

В Якутии стартовал проект «Якутия — земля героев», сообщил сегодня, 19 февраля, в своем Telegram-канале глава республики Айсен Николаев. Программа является продолжением федерального проекта «Время героев», являющегося социальным и карьерным лифтом для участников специальной военной операции (СВО). Сбор заявок от потенциальных участников начнется 21 февраля.

Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев

Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Это уникальный проект, направленный на вовлечение наших отважных воинов, защищавших Родину, в процесс управления, создание для них условий профессионального и карьерного роста»,— написал господин Николаев. По его словам, в начале июня 2025 года будет сформирован список участников, прошедших отбор. В основной состав программы возьмут 25 человек, еще столько же останется в резерве — они пройдут обучение после того, как вернутся с фронта. Обучение займет год и будет проходить в очном формате, а по его окончании участники СВО получат дипломы и будут зачислены на управленческие должности. Айсен Николаев назвал программу «важным шагом в укреплении кадрового потенциала страны» и выразил уверенность, что ее участники «внесут весомый вклад в развитие Якутии».

Программа «Время героев» стартовала по поручению президента Владимира Путина 27 мая 2024 года. Ее цель — подготовить руководителей для органов власти и государственных корпораций из числа участников и ветеранов СВО. 15 января 2025 года завершился набор участников на второй поток, было подано более 20 тыс. заявок.

После того как на съезде «Единой России» 14 декабря 2024 года Владимир Путин предложил запустить в регионах аналогичные проекты, локальные версии «Времени героев» открылись, в частности, в Татарстане, Новосибирской и Томской областях, запуск программы также анонсирован в Севастополе и Астраханской области.

Божена Иванова

Фотогалерея

События СВО за февраль 2025 года

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Работа артиллерийского расчета гаубицы Д-30 спецназа «Ахмат» МО РФ в Курской области

Работа артиллерийского расчета гаубицы Д-30 спецназа «Ахмат» МО РФ в Курской области

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

2 февраля вице-губернатор Приморского края и командир добровольческого батальона «Тигр» Сергей Ефремов погиб в зоне проведения СВО &lt;br>На фото: церемония прощания с Сергеем Ефремовым во Владивостоке

2 февраля вице-губернатор Приморского края и командир добровольческого батальона «Тигр» Сергей Ефремов погиб в зоне проведения СВО
На фото: церемония прощания с Сергеем Ефремовым во Владивостоке

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

4 февраля губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в Васильевском муниципальном округе БПЛА атаковал школьный автобус. По его словам, пострадали шесть человек

4 февраля губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в Васильевском муниципальном округе БПЛА атаковал школьный автобус. По его словам, пострадали шесть человек

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

5 февраля Россия и Украина обменялись пленными по формуле «150 на 150»

5 февраля Россия и Украина обменялись пленными по формуле «150 на 150»

Фото: Министерство обороны России

5 февраля министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми посетил Киев

5 февраля министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми посетил Киев

Фото: Gleb Garanich / Reuters

5 февраля Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону заочно приговорил полковника ВСУ Николая Дзямана (на фото, включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) к пожизненному заключению за приказ сбить самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 над Кубанью

5 февраля Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону заочно приговорил полковника ВСУ Николая Дзямана (на фото, включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) к пожизненному заключению за приказ сбить самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 над Кубанью

Фото: СКР

6 февраля Франция объявила о поставке Украине первых истребителей Dassault Mirage 2000

6 февраля Франция объявила о поставке Украине первых истребителей Dassault Mirage 2000

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Работа артиллерийского расчета гаубицы Д-20 группы «Пресса» Курской области

Работа артиллерийского расчета гаубицы Д-20 группы «Пресса» Курской области

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

7 февраля армия России взяла под контроль город Дзержинск (Торецк) в ДНР, сообщила пресс-служба Минобороны &lt;br>На фото: кадр с российского дрона во время боев за Дзержинск

7 февраля армия России взяла под контроль город Дзержинск (Торецк) в ДНР, сообщила пресс-служба Минобороны
На фото: кадр с российского дрона во время боев за Дзержинск

Фото: Минобороны России

11 февраля Минобороны РФ сообщило о ночном групповом ударе по объектам газоэнергетического комплекса, который обеспечивает работу украинского ВПК. Также целями ударов стали инфраструктура военных аэродромов, места хранения и запусков ударных украинских БПЛА

11 февраля Минобороны РФ сообщило о ночном групповом ударе по объектам газоэнергетического комплекса, который обеспечивает работу украинского ВПК. Также целями ударов стали инфраструктура военных аэродромов, места хранения и запусков ударных украинских БПЛА

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Военнослужащие штурмовых подразделений 6-й мотострелковой дивизии 3-го армейского корпуса Южной группировки войск во время боевой подготовки

Военнослужащие штурмовых подразделений 6-й мотострелковой дивизии 3-го армейского корпуса Южной группировки войск во время боевой подготовки

Фото: Александр Река / ТАСС

Военнослужащие батальонной тактической группы «Каштана» спецназа «Ахмат» в Курской области

Военнослужащие батальонной тактической группы «Каштана» спецназа «Ахмат» в Курской области

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Боец спецназа «Ахмат» держит шведский противотанковый гранатомет АТ-4, найденный в схроне в селе Русское Поречное Курской области

Боец спецназа «Ахмат» держит шведский противотанковый гранатомет АТ-4, найденный в схроне в селе Русское Поречное Курской области

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Боевая работа ЗРК «Тор» ЦВО ВС РФ на Покровском направлении

Боевая работа ЗРК «Тор» ЦВО ВС РФ на Покровском направлении

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Операторы 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты во время боевой работы барражирующего боеприпаса «Ланцет»

Операторы 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты во время боевой работы барражирующего боеприпаса «Ланцет»

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Работа артиллерийского расчета САУ «Акация» в Курской области

Работа артиллерийского расчета САУ «Акация» в Курской области

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Подбитый танк ВСУ Т-64 недалеко от села Русское Поречное

Подбитый танк ВСУ Т-64 недалеко от села Русское Поречное

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Боевая работа РСЗО «Град» на Краснолиманском направлении

Боевая работа РСЗО «Град» на Краснолиманском направлении

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

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Работа артиллерийского расчета гаубицы Д-30 спецназа «Ахмат» МО РФ в Курской области

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

2 февраля вице-губернатор Приморского края и командир добровольческого батальона «Тигр» Сергей Ефремов погиб в зоне проведения СВО
На фото: церемония прощания с Сергеем Ефремовым во Владивостоке

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

4 февраля губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в Васильевском муниципальном округе БПЛА атаковал школьный автобус. По его словам, пострадали шесть человек

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

5 февраля Россия и Украина обменялись пленными по формуле «150 на 150»

Фото: Министерство обороны России

5 февраля министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми посетил Киев

Фото: Gleb Garanich / Reuters

5 февраля Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону заочно приговорил полковника ВСУ Николая Дзямана (на фото, включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) к пожизненному заключению за приказ сбить самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 над Кубанью

Фото: СКР

6 февраля Франция объявила о поставке Украине первых истребителей Dassault Mirage 2000

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Работа артиллерийского расчета гаубицы Д-20 группы «Пресса» Курской области

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

7 февраля армия России взяла под контроль город Дзержинск (Торецк) в ДНР, сообщила пресс-служба Минобороны
На фото: кадр с российского дрона во время боев за Дзержинск

Фото: Минобороны России

11 февраля Минобороны РФ сообщило о ночном групповом ударе по объектам газоэнергетического комплекса, который обеспечивает работу украинского ВПК. Также целями ударов стали инфраструктура военных аэродромов, места хранения и запусков ударных украинских БПЛА

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Военнослужащие штурмовых подразделений 6-й мотострелковой дивизии 3-го армейского корпуса Южной группировки войск во время боевой подготовки

Фото: Александр Река / ТАСС

Военнослужащие батальонной тактической группы «Каштана» спецназа «Ахмат» в Курской области

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Боец спецназа «Ахмат» держит шведский противотанковый гранатомет АТ-4, найденный в схроне в селе Русское Поречное Курской области

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Боевая работа ЗРК «Тор» ЦВО ВС РФ на Покровском направлении

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Операторы 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты во время боевой работы барражирующего боеприпаса «Ланцет»

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Работа артиллерийского расчета САУ «Акация» в Курской области

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Подбитый танк ВСУ Т-64 недалеко от села Русское Поречное

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Боевая работа РСЗО «Град» на Краснолиманском направлении

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

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