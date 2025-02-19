«Отходим от практики преференций для застройщиков»

В этом году в Ленобласти планируется построить 3,5–3,6 млн кв. м жилья, хотя в последние два года показатель ввода в регионе превышал 4 млн кв. м. С 1 сентября 2025 года в регионе стартует программа расселения аварийного жилья на следующие пять лет. Зампред областного правительства Евгений Барановский рассказал журналистам о ходе подготовки объектов в Гатчине для переезда части комитетов правительства, возможном расширении программы выкупа соцобъектов у застройщиков, а также о том, что с 1 января проекты комплексного развития территорий курируются не на муниципальном, а на региональном уровне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По словам господина Барановского, количество выданных разрешений на строительство (РНС) в 2024 году наглядно свидетельствует о том, что темпы возведения объектов в регионе не снизились

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ По словам господина Барановского, количество выданных разрешений на строительство (РНС) в 2024 году наглядно свидетельствует о том, что темпы возведения объектов в регионе не снизились

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Вчера руководители комитетов строительного блока областной администрации во главе с заместителем председателя правительства Ленинградской области по строительству и ЖКХ Евгением Барановским отчитались об итогах отрасли за прошлый год и поделились планами на текущий. По словам господина Барановского, количество выданных разрешений на строительство (РНС) в 2024 году наглядно свидетельствует о том, что темпы возведения объектов в регионе не снизились. Так, областной Госстройнадзор выдал в прошлом году 179 РНС, в том числе 87 — на строительство многоквартирных домов (МКД), 40 промышленных объектов, 18 детсадов, две школы, шесть спортивных объектов, четыре медицинских учреждения и трех объектов туризма. В 2023 году количество РНС равнялось 158.

С 2019 года в регионе проводилась пятилетняя программа расселения аварийного жилья. К 1 января текущего года в Ленобласти было расселено 196,27 тыс. кв. м аварийного фонда, новое жилье получили 12,6 тыс. жителей. За 2024 год было переселено 3157 человек и расселено 50,79 тыс. кв. м ветхих домов. До 1 сентября 2025 года регион планирует расселить еще более 41 тыс. кв. м аварийного жилья для 2,6 тыс. человек, построить шесть МКД в Винницах, Вознесенье, Большой Пустомерже, Рощино и завершить строительство квартала новых домов в Луге.

Новая пятилетняя программа расселения начнется с 1 сентября. Как ранее сообщал «Ъ-СПб», в нее войдут объекты, признанные аварийными после 2019 года (см. «Ъ-СПб» от 23.12.2024). Руководитель областного стройблока сообщил, что в настоящее время программа находится в процессе разработки и ожидает рекомендаций Минстроя и Фонда развития территорий (ФРТ).

Председатель комитета по строительству Ленобласти Виталий Лазуткин рассказал, что в прошлом году было введено в эксплуатацию 24 объекта социальной инфраструктуры, среди которых шесть медицинских учреждений, включая поликлиники в Мурино и Новоселье, пять спортобъектов (в том числе бассейн и каток во Всеволожске и Центр адаптивной физкультуры), четыре объекта культуры и бизнес-инкубатор в Тайцах. В этом году планируется сдать 21 соцобъект, еще 12 объектов социального назначения введут застройщики. В адресно-инвестиционной программе на 2025 год на текущий момент предусмотрено 12 млрд рублей на проектирование, строительство и выкуп соцобъектов. В прошлом году на эти цели областной бюджет выделял 14,8 млрд.

В начале февраля губернатор Ленобласти Александр Дрозденко во время осмотра одного из новых объектов социальной инфраструктуры в Новоселье дал поручение стройблоку рассмотреть возможность его выкупа. Это встроенное помещение в жилом доме ГК «Трест» площадью 1,5 тыс. кв. м, которое планируется использовать под школу искусств. Евгений Барановский на вопрос, как продвигается исполнение поручения, сообщил, что сейчас проводится оценка рыночной стоимости объекта, после которой будет приниматься решение о выкупе. «Мы готовы не только приобретать готовые сады и школы, но допускаем также возможность выкупа встроенных помещений под разные социальные нужды. В каждом конкретном случае готовы рассматривать предложения застройщиков по выкупу»,— сказал господин Барановский.

Обязательства и властей региона, и застройщиков по соблюдению баланса в возведении жилья и необходимой инфраструктуры сегодня позволяет закреплять механизм комплексного развития территорий (КРТ), обратил внимание господин Барановский. В настоящее время в Ленобласти заключено 14 договоров о КРТ, предполагающих застройку почти 3,5 млн кв. м, 2,5 млн кв. м из которых отводится под возведение жилья. Руководитель стройблока напомнил, что с 1 января 2025 года администрация 47-го региона получила право заключать договоры о КРТ, раньше этими полномочиями были наделены муниципальные власти. Но в декабре 2024 года депутаты областного парламента поддержали инициативу правительства о передаче полномочий с муниципального на региональный уровень.

«Отходим от практики преференций для застройщиков. В рамках КРТ мы готовы рассматривать пропорции по плотности и этажности застройки, но теперь это будет обсуждаться через правительство Ленобласти. Количество договоров КРТ будет увеличиваться»,— заявил господин Барановский.

Журналисты не обошли вниманием и вопрос переезда областного правительства в столицу Ленобласти Гатчину. Евгений Барановский сообщил, что в этом году регион выполнит проектирование для приспособления семи объектов в Гатчине, пять из которых являются объектами культурного наследия. Речь идет о деревянных особняках в центре Гатчины, расселенных и переданных Ленобласти под «правительственный квартал». «В следующем году приступим к их реставрации, реконструкции и приспособлению, и с этого начнется процесс переезда комитетов и ведомств в нашу столицу»,— отметил господин Барановский.

Зампреда также спросили о ситуации, возникшей со строительством жилого дома в Токсово в связи с планами по развитию КАД-2. Как писали СМИ, весной прошлого года ООО «СЗ "Серебряный ручей 2"» Антона Пищальникова получило РНС на МКД в деревне Хиттолово. Позднее выяснилось, что участок, возможно, находится в границах трассировки второй кольцевой. Господин Барановский подтвердил, что, по данным областного Госстройнадзора, на объекте уже заключено восемь договоров долевого участия. «Квартиры приобретены в рамках эскроу, поэтому если федеральные ведомства установят, что участок ЖК входит в полосу отвода КАД-2, средства граждан не пострадают и будут возвращены им обратно»,— заверил зампред областного правительства по строительству и ЖКХ.

Александра Тен