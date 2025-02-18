В Ростове на Соколова вновь произошел прорыв теплотрассы

В Кировском районе донской столицы вновь выявлен дефект на теплотрассе по пр. Соколова. Об этом сообщает городской департамент ЖКХ и энергетики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Из-за коммунальной аварии подача тепла временно ограничена по пр. Соколова от ул. Текучева до ул. Пушкинская.

Специалисты ООО «Ростовские тепловые сети» приступили к восстановитильеным работам. Их планируется завершить в течение дня.

За последнее время по пр. Соколова происходит четвертый прорыв теплотрассы. 13 февраля дефект был выявлен на Соколова, 47. По этой причине без тепла остались 49 многоквартирных домов. 14 февраля произошел новый прорыв на том же месте и еще один около здания №85.

Анастасия Казуков