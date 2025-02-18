На 26% увеличился разрыв цен между «первичкой» и «вторичкой» за 2 года в Ижевске

Ценовой разрыв стоимости квадратного метра в новостройках и на вторичном рынке жилья Ижевска за два года увеличился на 26,4%. По данным экспертов федерального портала «Мир квартир», средняя цена одного кв. м в новостройке сейчас составляет 117,2 тыс. руб, а на вторичке — 92,7 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Средняя цена квартиры в новостройке составляет более 5,9 млн руб, что на 22,5% больше, чем на рынке вторичного жилья. Там средняя цена за квартиру 4,8 млн руб.

«Разрыв в ценах зависит от количества новостроек в городе и их качества/уровня. Там, где новостроек много или их уровень недалеко ушел от вторичного фонда, там разница будет ниже, а где имеется дефицит нового строительства или часть новостроек соответствует классу "комфорт плюс" и "бизнес" – там выше»,— объясняет гендиректор портала Павел Луценко.

Он добавил, что за два года разрыв между «первичкой» и «вторичкой» в среднем по стране также увеличился – в 2023 году он составлял 13,5% по стоимости квадратного метра и 14,1% по среднему лоту.