Илон Маск представил нейросеть Grok 3

Компания xAI Илона Маска представила новое поколение своих языковых моделей Grok 3. Нейросеть обучалась на «гигакомпьютере» Colossus с использованием 200 тыс. чипов Nvidia H100.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jonathan Raa / NurPhoto / AFP Фото: Jonathan Raa / NurPhoto / AFP

По словам самого господина Маска, Grok 3 в десять раз мощнее предыдущей модели. В ходе тестов, результаты которых приводят сами разработчики, Grok 3 обошла основных конкурентов — GPT-4o, Claude 3.5 Sonnet, Gemini-2 Pro и DeepSeek-V3 — при решении математических задач, кодировании и в научной работе.

Новая модель представлена в двух модификациях: Grok 3 Reasoning и Grok 3 mini. Кроме того, модель оснащена функциями Big Brain и Deep Search для решения сложных задач и углубленного поиска информации соответственно.

При этом первые проверки работы нейросети пользователями показывают, что многие проблемы, присущие другим чат-ботам и предыдущим поколениям Grok, остались. Так, чат-бот по-прежнему не всегда понимает шутки, плохо справляется с вопросами этики, а также может выдавать за факты вымышленную информацию и даже несуществующие интернет-ссылки.

Доступ к Grok 3 получили пока только обладатели подписки Premium+ в соцсети X, которая обходится в $22 в месяц. Для доступа ко всем функциям нового чат-бота придется оформить подписку SuperGrok, которая стоит $30 в месяц.

Кирилл Сарханянц