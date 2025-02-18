ЕС увеличил импорт СПГ из России на 18%

Страны ЕС в 2024 году сократили импорт сжиженного природного газа (СПГ) на 16%, следует из доклада Института экономики энергетики и финансового анализа (IEEFA). Однако поставки СПГ из России, напротив, только выросли — на 18%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Наталья Горшкова, Коммерсантъ Фото: Наталья Горшкова, Коммерсантъ

По подсчетам IEEFA, в период с января по ноябрь прошлого года страны ЕС заплатили России за поставки СПГ €6,3 млрд. Россия поставила в Европу 21,8 млрд куб. м газа, став вторым по величине поставщиком СПГ для региона.

Крупнейшим импортером российского СПГ стала Франция, которая нарастила поставки из России на 81% и заплатила €2,68 млрд. Впрочем, как отмечают аналитики IEEFA, лидерство Франции по закупкам СПГ из РФ объясняется тем, что она управляет пятью терминалами регазификации, необходимыми для того, чтобы газ затем поступил в энергетическую систему Европы. «Мы не знаем, куда затем идет СПГ, возможно, он экспортируется в Германию»,—отмечают авторы доклада. В Германии до 2022 года не было ни одного терминала регазификации, а ее импортные мощности остаются в два раза меньше, чем во Франции.

Главным поставщиком СПГ в Европу являются США с долей поставок 46%. Россия занимает второе место в списке экспортеров с 16% общего объема поставок.

Кирилл Сарханянц