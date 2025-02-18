Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

ЕС увеличил импорт СПГ из России на 18%

Страны ЕС в 2024 году сократили импорт сжиженного природного газа (СПГ) на 16%, следует из доклада Института экономики энергетики и финансового анализа (IEEFA). Однако поставки СПГ из России, напротив, только выросли — на 18%.

Фото: Наталья Горшкова, Коммерсантъ

Фото: Наталья Горшкова, Коммерсантъ

По подсчетам IEEFA, в период с января по ноябрь прошлого года страны ЕС заплатили России за поставки СПГ €6,3 млрд. Россия поставила в Европу 21,8 млрд куб. м газа, став вторым по величине поставщиком СПГ для региона.

Крупнейшим импортером российского СПГ стала Франция, которая нарастила поставки из России на 81% и заплатила €2,68 млрд. Впрочем, как отмечают аналитики IEEFA, лидерство Франции по закупкам СПГ из РФ объясняется тем, что она управляет пятью терминалами регазификации, необходимыми для того, чтобы газ затем поступил в энергетическую систему Европы. «Мы не знаем, куда затем идет СПГ, возможно, он экспортируется в Германию»,—отмечают авторы доклада. В Германии до 2022 года не было ни одного терминала регазификации, а ее импортные мощности остаются в два раза меньше, чем во Франции.

Главным поставщиком СПГ в Европу являются США с долей поставок 46%. Россия занимает второе место в списке экспортеров с 16% общего объема поставок.

Кирилл Сарханянц

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...