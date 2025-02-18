Фредериксен назвала преждевременными рассуждения о датских войсках на Украине

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что говорить об отправке датских военных на Украину пока рано, прежде нужно «прояснить очень много всего», передает газета Guardian.

Госпожа Фредериксен отметил, что прежде всего нужно понять, какова может быть роль США в миротворческой миссии на Украине. 11 февраля глава Пентагона Пит Хегсет говорил, что США не будут направлять свои войска на Украину.

Заявления Метте Фредериксен были сделаны после неформальной встречи лидеров некоторых европейских стран в Париже, на которой обсуждались перспективы украинского урегулирования. 14 февраля AP сообщило, что Франция, Британия и еще несколько стран ЕС обсуждают идею отправки войск на Украину в рамках миротворческой миссии.