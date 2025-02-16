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Александр Бастрыкин взял на контроль уголовное дело о полигоне в Стерлитамаке

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил главе Следственного управления по Башкирии Владимиру Архангельскому доложить о ходе расследования уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями (по ч. 1 ст. 286 УК РФ), возбужденного после обращения жителей Стерлитамака в связи с планами построить в городе полигон твердых коммунальных отходов.

Как сообщает Информационный центр СКР, объект планируется разместить на земельном участке, который около девяти лет назад был исключен из состава муниципального имущества, хоть фактически и расположен в границах населенного пункта. «Местные жители опасаются негативного воздействия на окружающую среду и состояние их здоровья. Обращения граждан в компетентные органы результатов не принесли»,— говорится в пресс-релизе.

Ранее «Ъ-Уфа» сообщал, что полигон для хранения отходов IV и V классов опасности собирается построить ООО «Мохит-СТР». Как следует из проектной документации, выбросы загрязняющих веществ во время эксплуатации объекта составят около 6,1 тыс. тонн в год. Планы «Мохит-СТР» встретили недовольство местных жителей, которые 16 января на общественных слушаниях выступили против проекта.

Идэль Гумеров

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