Бывший вице-спикер пермского ЗС занялся сбором опасных отходов в Оренбурге

Бывший заместитель председателя регионального заксобрания Пермского края Евгений Вязников занял должность генерального директора оренбургского ООО «Экотехпром». Соответствующие данные внесены в ЕГРЮЛ 7 февраля. Компания, созданная в 2017 году, ведет деятельность в области добычи нефти и природного газа, а также занимается сбором и утилизацией опасных отходов. По информации «СПАРК-Интерфакс», «Экотехпром» располагает бессрочной лицензией на деятельность по сбору, транспортированию, обработке и утилизации отходов I-IV классов опасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В августе прошлого года «Ъ-Прикамье» сообщал, что господин Вязников стал учредителем ООО «Экологика», занимающегося утилизацией отходов. Ранее «Экологика» была зарегистрирована в Перми, но потом сменила юридический адрес на Екатеринбург.

Евгений Вязников занимал пост зампредседателя краевого парламента с 2006 года. В 2011 году его освободили от полномочий депутата после вступления в силу обвинительного заключения в отношении него. В июне 2010 года господин Вязников, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, столкнулся с автобусом на встречной полосе движения. Суд признал его виновным в совершении ДТП и причинении тяжких телесных повреждений (ч. 2 ст. 264 УК РФ) и назначил два года лишения свободы условно, лишив права управлять транспортными средствами. В феврале 2022 года по заявлению о самобанкротстве суд признал экс-парламентария несостоятельным и ввел в отношении него процедуру реализации имущества. Задолженность экс-депутата составляла 14,5 млн руб., но в начале этого года он заключил мировое соглашение с кредиторами.