В соглашении нет согласия

Российская ювелирная отрасль может столкнуться с серьезными проблемами из-за заключения соглашения о свободной торговле между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ). Оно предполагает преференции для иностранцев при сохранении ограничений для российских производителей. В связи с этим участники отрасли просят исключить ювелирные изделия и сырье для них из перечня товаров, которых коснутся таможенные изменения.

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Процент по-арабски

Правительство РФ в срок до 20 февраля должно представить в Евразийскую экономическую комиссию результаты внутригосударственного обсуждения соглашения об экономическом партнерстве ЕАЭС (включает Россию, Армению, Белоруссию, Казахстан и Киргизию) с ОАЭ. О завершении соответствующих переговоров стороны объявили в конце декабря 2024 года. Договор предусматривает переход на принципы свободной торговли и взаимную отмену пошлин на множество групп товаров. После его вступления в силу преференциальным режимом будет охвачено более 90% взаимной торговли и более 85% товарной номенклатуры.

В том числе в список вошли драгоценные металлы и ювелирные изделия, на которые в 2022 году пришлось 39% российского экспорта в ОАЭ. Согласно проекту соглашения, 10-процентная пошлина на ввоз из ОАЭ в ЕАЭС ювелирных изделий из золота и серебра будет обнулена в первый же год его действия. Такая же по размеру пошлина на драгоценные и полудрагоценные камни, которые нужны для производства ювелирных изделий в России, сохранится.

При ввозе в ОАЭ из стран ЕАЭС пошлина на сырые необработанные полудрагоценные камни в ОАЭ будет снижена с 5% до 0% сразу же, на ювелирную продукцию — также с 5% до 0%, но через семь лет. В то же время сбор при ввозе бриллиантов и других обработанных драгоценных камней из России и других стран союза останется на уровне 5%.

Такие условия, по мнению участников ювелирного рынка, создают риски для российских производителей. Они опасаются экспансии со стороны поставщиков не только из ОАЭ, но и компаний из стран Азии, имеющих в Эмиратах свои представительства и филиалы. В частности, производители из Китая, Индии, Индонезии могут применять механизмы локализации своих товаров в ОАЭ, чтобы получить возможность беспошлинного доступа на российский рынок.

Оценка последствий

Объем внутреннего рынка ювелирных украшений по итогам 2023 года аналитический центр компании Sokolov оценивал в 365,6 млрд руб. (рост на 18%). При этом средний показатель рентабельности в производстве российской ювелирной продукции, по оценке участников отрасли, составляет 4–6%. Поэтому российские производители настаивают на исключении драгметаллов, изделий из них, драгоценных камней и жемчуга из списка товаров, которых должны коснуться нормы свободной торговли с арабской страной. Ранее с такой инициативой в Минэкономразвития уже обращалась Гильдия ювелиров России, но ее предложение не было принято.

Михаил Дягилев, генеральный директор «Красцветмета», крупнейшего производителя золотых цепей и браслетов в России, отмечает серьезные последствия изменения таможенных ставок на ювелирное сырье и готовую продукцию. По его словам, высокая стоимость материалов и комплектующих, часть из которых импортного производства, удорожание трудовых ресурсов и кредитных средств делают российский рынок уязвимым для конкуренции с производителями из стран с более дешевыми ресурсами. «По нашим оценкам, включение ювелирных изделий в соглашение о беспошлинной торговле с ОАЭ может в течение года привести к значительному сокращению производства отечественных ювелирных изделий. Это может существенно подорвать финансовую устойчивость российских компаний, привести к ликвидации предприятий, потере технологий и компетенций»,— подчеркивает он.

«Международное сотрудничество необходимо для роста экономики, и мы поддерживаем заключение такого соглашения, однако по ряду позиций оно требует более детального обсуждения с бизнес-сообществом»,— считают в комитете по драгоценным металлам и драгоценным камням Торгово-промышленной палаты РФ. Там отмечают, что включение ювелирной продукции в преференциальное соглашение между ЕАЭС и ОАЭ требует внимательной оценки долгосрочных последствий, что подтверждают и поступающие в Торгово-промышленную палату обращения от производителей ювелирных изделий.

CEO ювелирной компании Sokolov Николай Поляков надеется, что в итоге правительство примет взвешенное решение с точки зрения защиты интересов российских производителей. «Ювелирный рынок в отличие от многих отраслей в последние годы показывает рост, обеспечивая развитие экономики страны и рабочие места, он прозрачен и самодостаточен с точки зрения ассортимента и качества изделий. Допуск на рынок беспошлинной импортной продукции может нарушить это равновесие. И дело даже не столько в ОАЭ, где ювелирное производство не так сильно развито, сколько в рисках транзита через Эмираты дешевой продукции низкого качества из Индии или Китая»,— считает он. Кроме того, отмечает господин Поляков, более 60% всех российских ювелирных производств сосредоточено в Костромской области, от их налоговых отчислений в многом зависит бюджет и благополучие жителей целого региона.

О крайне высоких рисках для российской ювелирной отрасли в связи с предстоящим заключением соглашения говорит и исполнительный директор Гильдии ювелиров России Владимир Збойков. Он указывает, что обнуление импортных пошлин на ювелирные изделия из золота и серебра из ОАЭ при сохранении ставки на необходимое для российской ювелирной промышленности сырье (драгоценные и полудрагоценные камни) не позволяет стимулировать развитие высокотехнологичных перерабатывающих производств в России и других странах ЕАЭС. «Снижение ставки пошлины до нуля на ювелирные изделия из стран ЕАЭС в ОАЭ вступит в силу лишь через семь лет с момента заключения соглашения и ничем не поможет отечественным производителям, поскольку к тому времени они могут закрыться»,— говорит он. Господин Збойков напоминает, что ювелирная промышленность России — это не только крупные заводы, но и малые предприятия. В том числе семейные мастерские в регионах, где ювелирное дело является традиционным промыслом, а технологии создания украшений высокого художественного уровня передаются от поколения к поколению. По оценкам гильдии, значительная часть таких производств может закрыться в первый год после вступления соглашения в силу. «Это станет большой потерей для отрасли, нанесет урон российским ювелирным традициям и технологиям, культуре и креативной индустрии»,— подчеркивает Владимир Збойков.

В Минфине «Ъ» пояснили, что вопрос беспошлинной торговли ювелирными изделиями между странами ЕАЭС и ОАЭ находится в стадии межведомственного обсуждения. При этом само ведомство, как и бизнес, видит существенные риски в принятии документа в нынешнем виде. «Учитывая стратегически важный характер товаров сферы драгоценных металлов, камней и ювелирных изделий, а также промышленные возможности и потенциал России, Минфин предлагает исключить эти товары из-под регулирования преференциального соглашения»,— сообщили в министерстве. Там согласны, что беспошлинный ввоз сырья и ювелирных изделий приведет к существенному снижению конкурентоспособности российских производителей и, как следствие, может создать угрозу экономической безопасности. Международная конкуренция является залогом интеграции отрасли в международную торговлю, но при исключительном соблюдении интересов России, отметили в ведомстве.

В Минэкономразвития на запрос «Ъ» не ответили. Как сообщил Владимир Збойков, в министерстве понимают обеспокоенность гильдии относительно включения ювелирной продукции в соглашение с ОАЭ, тем не менее проект документа, разосланный в страны ЕАЭС, по-прежнему содержит эту норму без учета пожеланий участников отрасли.

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