Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В соглашении нет согласия

Как отразится на российском ювелирном рынке допуск беспошлинной импортной продукции

Российская ювелирная отрасль может столкнуться с серьезными проблемами из-за заключения соглашения о свободной торговле между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ). Оно предполагает преференции для иностранцев при сохранении ограничений для российских производителей. В связи с этим участники отрасли просят исключить ювелирные изделия и сырье для них из перечня товаров, которых коснутся таможенные изменения.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Процент по-арабски

Правительство РФ в срок до 20 февраля должно представить в Евразийскую экономическую комиссию результаты внутригосударственного обсуждения соглашения об экономическом партнерстве ЕАЭС (включает Россию, Армению, Белоруссию, Казахстан и Киргизию) с ОАЭ. О завершении соответствующих переговоров стороны объявили в конце декабря 2024 года. Договор предусматривает переход на принципы свободной торговли и взаимную отмену пошлин на множество групп товаров. После его вступления в силу преференциальным режимом будет охвачено более 90% взаимной торговли и более 85% товарной номенклатуры.

В том числе в список вошли драгоценные металлы и ювелирные изделия, на которые в 2022 году пришлось 39% российского экспорта в ОАЭ. Согласно проекту соглашения, 10-процентная пошлина на ввоз из ОАЭ в ЕАЭС ювелирных изделий из золота и серебра будет обнулена в первый же год его действия. Такая же по размеру пошлина на драгоценные и полудрагоценные камни, которые нужны для производства ювелирных изделий в России, сохранится.

При ввозе в ОАЭ из стран ЕАЭС пошлина на сырые необработанные полудрагоценные камни в ОАЭ будет снижена с 5% до 0% сразу же, на ювелирную продукцию — также с 5% до 0%, но через семь лет. В то же время сбор при ввозе бриллиантов и других обработанных драгоценных камней из России и других стран союза останется на уровне 5%.

Такие условия, по мнению участников ювелирного рынка, создают риски для российских производителей. Они опасаются экспансии со стороны поставщиков не только из ОАЭ, но и компаний из стран Азии, имеющих в Эмиратах свои представительства и филиалы. В частности, производители из Китая, Индии, Индонезии могут применять механизмы локализации своих товаров в ОАЭ, чтобы получить возможность беспошлинного доступа на российский рынок.

Оценка последствий

Объем внутреннего рынка ювелирных украшений по итогам 2023 года аналитический центр компании Sokolov оценивал в 365,6 млрд руб. (рост на 18%). При этом средний показатель рентабельности в производстве российской ювелирной продукции, по оценке участников отрасли, составляет 4–6%. Поэтому российские производители настаивают на исключении драгметаллов, изделий из них, драгоценных камней и жемчуга из списка товаров, которых должны коснуться нормы свободной торговли с арабской страной. Ранее с такой инициативой в Минэкономразвития уже обращалась Гильдия ювелиров России, но ее предложение не было принято.

Михаил Дягилев, генеральный директор «Красцветмета», крупнейшего производителя золотых цепей и браслетов в России, отмечает серьезные последствия изменения таможенных ставок на ювелирное сырье и готовую продукцию. По его словам, высокая стоимость материалов и комплектующих, часть из которых импортного производства, удорожание трудовых ресурсов и кредитных средств делают российский рынок уязвимым для конкуренции с производителями из стран с более дешевыми ресурсами. «По нашим оценкам, включение ювелирных изделий в соглашение о беспошлинной торговле с ОАЭ может в течение года привести к значительному сокращению производства отечественных ювелирных изделий. Это может существенно подорвать финансовую устойчивость российских компаний, привести к ликвидации предприятий, потере технологий и компетенций»,— подчеркивает он.

«Международное сотрудничество необходимо для роста экономики, и мы поддерживаем заключение такого соглашения, однако по ряду позиций оно требует более детального обсуждения с бизнес-сообществом»,— считают в комитете по драгоценным металлам и драгоценным камням Торгово-промышленной палаты РФ. Там отмечают, что включение ювелирной продукции в преференциальное соглашение между ЕАЭС и ОАЭ требует внимательной оценки долгосрочных последствий, что подтверждают и поступающие в Торгово-промышленную палату обращения от производителей ювелирных изделий.

CEO ювелирной компании Sokolov Николай Поляков надеется, что в итоге правительство примет взвешенное решение с точки зрения защиты интересов российских производителей. «Ювелирный рынок в отличие от многих отраслей в последние годы показывает рост, обеспечивая развитие экономики страны и рабочие места, он прозрачен и самодостаточен с точки зрения ассортимента и качества изделий. Допуск на рынок беспошлинной импортной продукции может нарушить это равновесие. И дело даже не столько в ОАЭ, где ювелирное производство не так сильно развито, сколько в рисках транзита через Эмираты дешевой продукции низкого качества из Индии или Китая»,— считает он. Кроме того, отмечает господин Поляков, более 60% всех российских ювелирных производств сосредоточено в Костромской области, от их налоговых отчислений в многом зависит бюджет и благополучие жителей целого региона.

О крайне высоких рисках для российской ювелирной отрасли в связи с предстоящим заключением соглашения говорит и исполнительный директор Гильдии ювелиров России Владимир Збойков. Он указывает, что обнуление импортных пошлин на ювелирные изделия из золота и серебра из ОАЭ при сохранении ставки на необходимое для российской ювелирной промышленности сырье (драгоценные и полудрагоценные камни) не позволяет стимулировать развитие высокотехнологичных перерабатывающих производств в России и других странах ЕАЭС. «Снижение ставки пошлины до нуля на ювелирные изделия из стран ЕАЭС в ОАЭ вступит в силу лишь через семь лет с момента заключения соглашения и ничем не поможет отечественным производителям, поскольку к тому времени они могут закрыться»,— говорит он. Господин Збойков напоминает, что ювелирная промышленность России — это не только крупные заводы, но и малые предприятия. В том числе семейные мастерские в регионах, где ювелирное дело является традиционным промыслом, а технологии создания украшений высокого художественного уровня передаются от поколения к поколению. По оценкам гильдии, значительная часть таких производств может закрыться в первый год после вступления соглашения в силу. «Это станет большой потерей для отрасли, нанесет урон российским ювелирным традициям и технологиям, культуре и креативной индустрии»,— подчеркивает Владимир Збойков.

В Минфине «Ъ» пояснили, что вопрос беспошлинной торговли ювелирными изделиями между странами ЕАЭС и ОАЭ находится в стадии межведомственного обсуждения. При этом само ведомство, как и бизнес, видит существенные риски в принятии документа в нынешнем виде. «Учитывая стратегически важный характер товаров сферы драгоценных металлов, камней и ювелирных изделий, а также промышленные возможности и потенциал России, Минфин предлагает исключить эти товары из-под регулирования преференциального соглашения»,— сообщили в министерстве. Там согласны, что беспошлинный ввоз сырья и ювелирных изделий приведет к существенному снижению конкурентоспособности российских производителей и, как следствие, может создать угрозу экономической безопасности. Международная конкуренция является залогом интеграции отрасли в международную торговлю, но при исключительном соблюдении интересов России, отметили в ведомстве.

В Минэкономразвития на запрос «Ъ» не ответили. Как сообщил Владимир Збойков, в министерстве понимают обеспокоенность гильдии относительно включения ювелирной продукции в соглашение с ОАЭ, тем не менее проект документа, разосланный в страны ЕАЭС, по-прежнему содержит эту норму без учета пожеланий участников отрасли.

Этот текст — часть нового проекта ИД «Коммерсантъ», посвященного трендам бизнеса и финансового рынка. Еще больше лонгридов с анализом ключевых отраслей российской экономики, экспертных интервью и авторских колонок — на странице Review.

Картина дня

Вся лента

Вся лента

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...