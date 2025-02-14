Добровольцев разрешили хоронить на военном кладбище Минобороны

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, расширяющее список категорий граждан, которые могут быть захоронены на Федеральном военном кладбище Минобороны в Мытищах. В него включили в том числе участников добровольческих формирований.

На военном кладбище в Мытищах также разрешили хоронить сотрудников федеральных органов исполнительной власти, в которых предусмотрена военная служба или служба в органах внутренних дел, а также сотрудников Государственной противопожарной службы. Кроме того, в перечень включили «граждан, погибших при защите интересов государства и общества» с четырьмя и более госнаградами.

Ранее на военном кладбище в Мытищах разрешалось хоронить Героев СССР и России, председателей Совета министров Советского союза и правительства, военачальников, высокопоставленных дипломатов. Расширить перечень в апреле 2024 года предложило Минобороны.