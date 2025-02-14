«Художественные коллаборации имеют большой потенциал»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает, совместных работах авторов, которые были проданы за рекордные суммы в 2024 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Sotheby’s Фото: Sotheby’s

Продолжаю рассказ о трендах прошедшего аукционного года, в этот раз про успешные дуэты. Помните, что картина, созданная братьями Эрнстом и Густавом Климтом, достигла $2,8 млн и показала лучший результат «аукционного дебюта» 2024 года? Это уже было неожиданностью. Но мы не могли не заметить, что на глобальном уровне совместные работы в последнее время пользуются большим успехом. На самом деле более 10% из 100 самых дорогих аукционных работ художников, впервые появившихся на аукционном рынке в 2024 году, были работами дуэтов.

Почему-то именно в Китае эта тенденция была наиболее очевидной, вызванной возрождением интереса к рисункам тушью XIX и XX веков. Действительно, такие коллаборации, часто сочетающие в себе традиции и современность, стали настоящей формулой успеха на китайском арт-рынке и иллюстрируют подъем быстрорастущего китайского рынка.

Итак, наиболее заметные результаты китайских артистических дуэтов в 2024 году (по годовому обороту):

1. У Чаншо и Лин Янбо (рубеж XIX-XX веков — $364 тыс. 2. Лю Даньчжай и Тан Тяньвэй (рубеж XX-XXI веков) — $317 тыс. 3. Чжан Дацянь и Цянь Дацзюнь (середина-вторая половина XX века) — $206 тыс. 4. Хуан Биньхун и Ма Сюлунь (первая половина прошлого века) — $158 тыс. 5. Пуру и Ван Цзиньси (середина XX века) — $145 тыс.

Тайские художники Сунтур и Гонгкан, родившиеся в 1989 году, сочетают в своем совместном творчестве детский и минималистичный стили. Их работа, сделанная в четыре руки, привлекла внимание коллекционеров во время сессии The Gems 2024 на Бангкокском художественном аукционе. Картина 2023 года достигла почти $79 тыс. По отдельности ни Сунтур, ни Гонгкан никогда не продавались по такой высокой цене.

И, наконец, беспроигрышный дуэт Энди Уорхола и Жан-Мишеля Баския. Впечатляющий рекорд более чем в $19 млн, поставленный в мае 2024 года на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке за их совместную работу, является еще одним доказательством того, что это может означать начало новой эры, в которой художественные коллаборации, долгое время недооцененные, имеют больший потенциал на арт-рынке.

Дмитрий Буткевич