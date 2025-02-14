Все возрасты с попкорном

На «Кинопоиске» вышел фильм Майкла Морриса «Бриджит Джонс. Без ума от мальчишки» — четвертая часть франшизы о жительнице Лондона, вот уже четверть века разбирающейся с любовью, сексом, работой, невозможными стандартами красоты и бесплодными попытками вести здоровой образ жизни. В новом изводе, по мнению Юлии Шагельман, все это имеет уже только ностальгическую ценность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В изменившихся возрастных и семейных обстоятельствах героиня Рене Зеллвегер тщится оставаться прежней Бриджит Джонс

Фото: Universal Pictures В изменившихся возрастных и семейных обстоятельствах героиня Рене Зеллвегер тщится оставаться прежней Бриджит Джонс

Фото: Universal Pictures

«Дневник Бриджит Джонс», написанный Хелен Филдинг на основе ее собственных анонимных колонок в газете The Independent, вышел в свет в 1996 году. Это был смешной и точный портрет молодой незамужней горожанки, которой приходится одновременно соответствовать традиционным представлениям о женственности и прогрессивным идеалам равноправия и независимости. Узнаваемые ситуации, отличные шутки, остроумные отсылки к «Гордости и предубеждению» — неудивительно, что и книга, и экранизация, вышедшая в 2001 году, стали хитами, а роль безалаберной, однако симпатичной и полной жизни Бриджит навсегда приклеилась к Рене Зеллвегер.

В следующих книгах и фильмах она то сходилась, то расходилась с положительным Марком Дарси (Колин Ферт), снова падала в объятия неотразимого «плохого парня» Дэниела Кливера (Хью Грант), потом наконец стала матерью и вышла замуж. Тут бы и сказочке конец, но у Филдинг оставалась еще одна неэкранизированная книга. Ее-то адаптация выходит сейчас в прокат в ряде стран и сразу на стриминг в других, причем писательница впервые принимала непосредственное участие в работе над сценарием.

Как и в жизни, в кино после событий предыдущей части прошло девять лет. Бриджит, которой теперь 50 с хвостиком, живет в собственном доме в Лондоне с двумя детьми: Билли (Каспер Нопф), который появился на свет в «Бриджит Джонс-3», и Мейбл (Мила Янкович).

Бриджит может позволить себе не работать и уделять все время детям, что вызывает у нее приступы неуверенности в себе и иногда даже панику, как кулинария в прежние времена (и да, готовить она так и не научилась).

Кливер, все такой же циник и донжуан, лишь немного смягчившийся с возрастом, иногда заглядывает посидеть с детьми и научить их плохому. Дарси же четыре года назад погиб во время гуманитарной миссии в Судане (правда, авторы не стали лишать зрителей Колина Ферта: иногда Марк является своей вдове слабо улыбающимся призраком).

На месте и друзья Бриджит (Салли Филлипс, Ширли Хендерсон, Джеймс Кэллис), и ее гинеколог из прошлого фильма (Эмма Томпсон). Все они считают, что ей пора уже перестать вариться в своем горе и… дальше версии расходятся: друзья выступают за то, чтобы срочно заняться сексом, а врач — за выход на работу. Бриджит делает и то, и другое: возвращается в телестудию, где подвизалась продюсером, и знакомится с Рокстером (Лео Вудалл), 29-летним обладателем отличной фигуры и мальчишеской улыбки.

Хоть книга была написана еще в 2013 году, новая «Бриджит Джонс» идеально вписалась в свежий тренд фильмов об отношениях женщин «определенного возраста» (от сорока до семидесяти) с молодыми мужчинами.

Правда, авторы всех этих картин почему-то вынуждают своих взрослых героинь вести себя подобно юным школьницам, впервые втюрившимся в смазливого одноклассника. Бриджит тоже стесняется покупать презервативы, после ночи любви выбегает из дома с гнездом на голове и мучительно краснеет, когда подруги спрашивают, был ли у нее секс. Можно было бы сказать, что она просто остается верна себе, но если раньше все это выглядело мило, то теперь смотрится нелепо и смешно в плохом смысле слова.

По счастью, одним романом с Рокстером сюжет фильма не ограничивается, однако линии, где Бриджит имеет дело с такими предметами, как воспитание детей, проживание скорби и попытки после большого перерыва вписаться в мир взрослых людей, получились совсем ходульными, несмотря на все попытки авторов попеременно выжать из зрителей то смех, то слезы.

Ближе к финалу они находят для Бриджит подходящий по возрасту любовный интерес (Чиветель Эджиофор), но, увы, никакой «химией» между ними и не пахнет. Вся она осталась в кадрах из прошлых трех фильмов, сопровождающих финальные титры и вызывающих желание немедленно их пересмотреть, чтобы забыть жалкий конец столь обаятельной когда-то истории.