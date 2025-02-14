Шольц призвал признать ситуацию на Украине чрезвычайной для выделения ей помощи
Канцлер Германии Олаф Шольц призвал парламент страны (Бундестаг) скорее одобрить дополнительные расходы на поддержку Украины. Для выделения средств из бюджета в этом случае нужно признать ситуацию на Украине «чрезвычайной».
Канцлер Германии Олаф Шольц
Фото: Christian Mang / Reuters
В ходе пресс-конференции господин Шольц поприветствовал прошедший на этой неделе телефонный разговор президента США Дональда Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным. При этом он напомнил о словах господина Трампа, что возврат Украиной своих утраченных территорий маловероятен, а также о его претензиях к странам НАТО из-за низких трат на оборону. По мнению канцлера, «эти события и предложения требуют четкой, быстрой и решительной» реакции со стороны Европы.
Олаф Шольц заявил, что Бундестагу надо «как можно скорее принять резолюцию, согласно которой война на Украине и ее серьезные последствия для безопасности Германии и Европы» будут расцениваться как ЧП. «Это означает, что наша поддержка Украины, которая сегодня важна как никогда, больше не будет осуществляться за счет других задач, которые государство должно выполнять в отношении своих граждан»,— сказал канцлер (цитата по сайту правительства ФРГ).
Разговор господ Трампа и Путина состоялся 12 февраля. Сразу после президент США позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому. По данным Bloomberg, европейские чиновники заранее не были извещены о готовящемся телефонном разговоре президентов РФ и США и были ошеломлены тем, что он состоялся.
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