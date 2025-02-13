Мосбиржа не возобновит торги на фондовом рынке

Московская биржа (MOEX: MOEX) сообщила, что не будет возобновлять торги на фондовом рынке. Их приостановили сегодня в 20:40 из-за проблем с трансляцией данных.

На фондовом рынке Мосбиржи торгуются российские и иностранные акции, депозитарные расписки и инвестиционные паи ПИФов. Также там возможно взаимодействие с ETF, биржевым инвестиционным фондом, который находится за пределами России, но его акции можно приобрести только на российском фондовом рынке. В долговом секторе рынка проводятся торги ОФЗ, ОБР, региональными и муниципальными облигациями, российскими корпоративными облигациями, ипотечными ценными бумагами (ИЦБ), корпоративными еврооблигациями и другими продуктами.

В прошлый раз Мосбиржа приостанавливала торги на фондовом рынке с 13:58 до 15:45 ровно год назад. Тогда причиной остановки торгов стала аппаратная ошибка основного сервера.