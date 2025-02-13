В первой половине марта завод «СИБУР-Кстово» полностью возобновит работу

Завод «СИБУР-Кстово» (Кстовский округ Нижегородской области) в первой половине марта полностью восстановит работу после пожара, произошедшего на предприятии в конце января. Как сообщил «Ъ-Приволжье», источник, знакомый с ситуацией на предприятии, к этому времени весь персонал прейдет на обычный график работы.

Как писал «Ъ-Приволжье», 29 января на территорию предприятия упали обломки сбитого беспилотника. На заводе начался пожар, который удалось потушить к вечеру 31 января.

Андрей Репин