В Липецке восстановили электроснабжение после атаки дронов

В районах Липецка, где в результате атаки дронов отключилось электроснабжение, провели переподключения. Ночью 13 февраля регион подвергся массированной атаке БПЛА.

«По информации от энергетиков, электроснабжение в городе восстановлено»,— сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в Telegram.

Красный уровень угрозы атаки беспилотников объявлен на территории Липецка и округа, а также в Ельце, Елецком районе, городе Грязи и Грязинском районе.