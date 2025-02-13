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Коммерсантъ FM
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В Липецке восстановили электроснабжение после атаки дронов

В районах Липецка, где в результате атаки дронов отключилось электроснабжение, провели переподключения. Ночью 13 февраля регион подвергся массированной атаке БПЛА.

«По информации от энергетиков, электроснабжение в городе восстановлено»,— сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в Telegram.

Красный уровень угрозы атаки беспилотников объявлен на территории Липецка и округа, а также в Ельце, Елецком районе, городе Грязи и Грязинском районе.

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