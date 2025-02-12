В теракте на Крымском мосту никто не признался

В военном суде начались слушания по громкому уголовному делу о теракте на Крымском мосту в октябре 2022 года. На скамье подсудимых находятся восемь обвиняемых в причастности к подрыву. По версии следствия, они причастны к незаконному приобретению взрывного устройства, погрузке его в автомобиль и его дистанционному приведению в действие. Сами фигуранты, которым грозят пожизненные сроки, вину не признают. Адвокаты настаивают, что у подзащитных не было умысла на атаку моста и организаторы преступления из СБУ использовали их втемную.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заседание суда по делу о теракте на Крымском мосту (12 февраля 2025 года)

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Заседание суда по делу о теракте на Крымском мосту (12 февраля 2025 года)

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

В среду Южный окружной военный суд (Ростов-на-Дону) приступил к рассмотрению дела о теракте в октябре 2022 года на Крымском мосту. По делу проходят братья Артем и Георгий Азатьяны, Роман Соломко, Владимир Злоба и Артур Терчанян, которые были первыми задержаны в Крыму, а также чуть позже арестованные в Москве россияне Александр Былин, Олег Антипов и Дмитрий Тяжелых.

Их действия квалифицированы ГСУ СКР как незаконное приобретение взрывчатки и совершение теракта в составе группы лиц по предварительному сговору (ч. 4 ст. 222.1, п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ).

После установления личности подсудимых и участников процесса судья поднял вопрос о закрытии заседания в связи с необходимостью изучения в процессе документов с грифом «секретно». Адвокаты подсудимых, не признавших вину, выступили против. Однако по итогам обсуждения процесс был закрыт.

Теракт на Крымском мосту был совершен в 6:35 8 октября 2022 года. На автомобильной части моста взорвалась фура, начиненная 21 тонной взрывчатки, спрятанной в упаковках полиэтиленовой пленки. Взрыв привел к обрушению трех пролетов моста, пожару в семи цистернах проходившего рядом поезда, а также гибели пяти человек, в том числе водителя фуры Махира Юсупова. Восстановление моста заняло несколько месяцев и обошлось почти в 7 млрд руб.

Подозреваемые в совершении теракта были задержаны через несколько дней сотрудниками ФСБ. Организатором теракта в ГСУ СКР считают заочно арестованного главу Службы безопасности Украины Василия Малюка.

По данным ведомства, генерал в марте 2022 года организовал для теракта на мосту преступную группу из 13 человек. Дело в отношении пяти фигурантов выделено в отдельное производство и приостановлено в связи с их розыском.

По версии следствия, 2 августа 2022 года по контракту, заключенному между киевским ООО «Транслогистик УА» и Baltex Capital S.A., пленка была отправлена в болгарский город Русе. Оттуда груз поступил в грузинский Поти, а затем был доставлен в Ереван. Затем в ереванском терминале «Трансальян» груз был растаможен по правилам ЕАЭС, однако тогда же на груз якобы была заменена часть документов. После этого отправителем пленки стало выступать некое ООО «Гуар джи групп» из города Алаверди (Армения), а получателем — московское ООО «Лидер».

4 октября груз на автомобиле DAF пересек российскую границу и через два дня был доставлен на оптовую базу в Армавире (Краснодарский край). Там палеты с пленкой загрузили в машину под управлением гражданина России Махира Юсупова, который по документам должен был доставить ее от ульяновского ООО ТЭК-34 в адрес несуществующей крымской фирмы. До полуострова Махир Юсупов не доехал, так как управляемая им фура была дистанционно подорвана на мосту.

Никто из восьми подсудимых своей вины в подготовке теракта не признал.

По словам адвокатов, в деле нет доказательств того, что фигуранты знали о взрывчатке и хотели совершить теракт. Защитники полагают, что их использовали втемную. Об этом фактически говорил и генерал Малюк, утверждавший, что о взрывоопасном грузе знали лишь единицы.

Кристина Федичкина, Ростов-на-Дону