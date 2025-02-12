Законопроект о двух экзаменах для поступающих в колледжи петербуржцев принят Госдумой

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, согласно которому в 2025 году в пяти российских регионах, включая Петербург и Москву, в экспериментальном порядке введут новый порядок итоговой аттестации девятиклассников, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента 12 февраля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Школьникам, планирующим поступать после девятого класса в организации среднего профессионального образования (СПО), достаточно будет сдать только два выпускных экзамена вместо четырех — по математике и русскому языку. Для тех, кто собирается в десятый класс, все оставят без изменений — два обязательных и два по выбору.

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, ко второму чтению проекта закона список регионов может быть расширен. Субъекты Российской Федерации смогут сами определять минимальное количество баллов, необходимых для сдачи экзамена.

Также предполагается в приоритетном порядке зачислять на бесплатное обучение в организации СПО тех, кто окончил девять классов на территории региона, где расположен техникум или колледж. По мнению господина Володина, без этой меры сложно сформировать профессиональные кадры.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что почти четверть петербургских выпускников планирует при подготовке к ЕГЭ и ОГЭ в 2025 году воспользоваться услугами репетиторов или посещать дополнительные онлайн-занятия.

Андрей Маркелов