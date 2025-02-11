Следователи задержали главу отделения судебных приставов в Сарове

Начальник Саровского районного отделения судебных приставов задержана по подозрению в превышении должностных полномочий. Об этом сообщили в СУ СК по Нижегородской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Следствие полагает, что подозреваемая в 2023-2024 годах вносила в табели учета рабочего времени недостоверные сведения о работе пристава-исполнителя, которому на основании этих записей начисляли зарплату. Тем самым начальница хотела повысить уровень репутации у вышестоящего руководства. При этом пристав-исполнитель на самом деле на работу не ходила и не выполняла свои обязанности, однако получала жалование.

В УФСБ по Нижегородской области добавили, что подозреваемая фиктивно трудоустроила пристава-исполнителя. В полиции отметили, что пристав-исполнитель более трех месяцев отсутствовала на работе. Суд отправил начальницу под домашний арест.

В ближайшее время подозреваемой предъявят обвинение по ст. 286 УК РФ. Следствие проверяет ее на возможные другие преступные эпизоды.

Владимир Зубарев