Чистая прибыль НефАЗа за год уменьшилась в 19 раз

ПАО «Нефтекамский автозавод» (НефАЗ), входящий в группу «КАМАЗ», сообщило о чистой прибыли по РСБУ в размере 7,5 млн руб. за 2024 год, что в 19 раз меньше результата предыдущего года (тогда было 143,8 млн руб.), сообщает «Интерфакс». Выручка предприятия выросла почти на 20% — до 42,2 млрд руб., а себестоимость продукции увеличилась на 22,7% (40,8 млрд руб.).

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Объем выручки от внешнего рынка составил 170 млн руб. по сравнению с 118,76 млн руб. в 2023 году.

Выручка от продажи пассажирских автобусов за прошлый год достигла 13,6 млрд руб., что на 2% больше показателя 2023 года. За этот период НефАЗ отгрузил 688 электробусов на сумму 17,6 млрд руб., что на 44% выше предыдущего года.

Выручка от продажи прицепной техники сократилась на 31%, до 2 млрд руб., в то время как объем отгрузки составил 1,16 тыс. единиц. Выручка от спецнадстроек снизилась на 13% и составила 3,46 млрд руб. при общем объеме отгрузки 3,4 тыс., а от продажи 300 грузовых автомобилей увеличилась на 5%, достигнув 1,7 млрд руб.

Олег Вахитов