Главные новости за 10 февраля. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

В летнем расписании аэропорта Пулково из Петербурга открываются рейсы в Хаммамет (Тунис). Перелеты будет выполнять авиакомпания Express Airline в рамках программы с туроператором «Библио-Глобус».

Полицейские в ходе рейда по промзонам и стройкам в Юнтолово, на улицах Репищева и Сабировской проверили около 200 мигрантов. 56 из них доставили в отдел из-за нарушений в оформлении документов. Нелегалов привлекут к административной ответственности по ст. 18.8 КоАП РФ.

Власти Финляндии собираются провести собственное расследование после произошедшего инцидента с груженным мазутом танкером Koala в порту Усть-Луга Ленинградской области. Капитана порта Усть-Луга Игоря Золотых дал три месяц на подъем судна. Подробнее — в материале.

Петербургское отделение партии «Зеленые» сроком на пять лет возглавила Кристина Черемных, сообщает «Фонтанка». На эту должность ее рекомендовал федеральный совет партии.

Победителем конкурса на выполнение работ по комплексной реконструкции станции метро «Парк Победы» в Петербурге стала компания АО «Эн-Системс», которая ранее выполняла аналогичные работы по станции «Технологический институт».

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга отправил под стражу до 6 апреля 22-летнего Юрия Петраша. Он подозревается в поджоге здания Управления ФСБ на Литейном проспекте.

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга разработали законопроект федерального уровня, согласно которому предлагается обязать перевозчиков оборудовать такси детскими креслами. Документ также направлен на нормализацию тарифов на перевозки пассажиров с несовершеннолетними.

Глава администрации Рабитицкого сельского поселения Волосовского района Ленинградской области Наталия Масленицына задержана по подозрению в даче взятки. Следствие полагает, что глава сельского поселения передала денежные средства, чтобы ее не привлекали к уголовной ответственности за служебный подлог при оформлении документов об исполнении закупки по благоустройству дворовой территории рядом с многоквартирными домами 6 и 8 в деревне Извара.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко подписал постановление об объединении комитета по печати и управления информационной политики, сообщает пресс-служба администрации 47-го региона 10 февраля. Новое ведомство возглавил экс-полицейский и бывший работник «Фонтанки» Тимур Зайнуллин.

Полиция Петербурга задержала двух предпринимателей, подозреваемых в незаконном обороте драгоценных камней. У них изъяли свыше 450 бриллиантов.

Вечером 9 февраля частная скорая помощь доставила в больницу 50-летнего петербургского каскадера Александра Уварова, который получил серьезную травму на съемках картины «Ангелы Ладоги». По предварительной информации, во время выполнения трюка мужчина упал с судна на воздушной подушке и ударился головой о лед озера Хепоярви под Токсово.