Более 450 бриллиантов и 15 тысяч долларов изъяли в Петербурге у двух коммерсантов

Сотрудники подразделения экономической безопасности ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области и регионального Управления ФСБ России задержали двух предпринимателей, подозреваемых в незаконном обороте драгоценных камней. У них изъяли свыше 450 бриллиантов, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Правоохранители выяснили, что «нелегальные» предприниматели в здании выставочного центра на Петербургском шоссе продали крупную партию драгоценных камней в нарушение российского законодательства. Сумма сделки превысила 5,5 млн рублей.

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 191 УК РФ. При обыске у предпринимателей отобрали средства связи, компьютерную технику, более 450 бриллиантов, свыше 15 тысяч долларов США (1,4 млн рублей по курсу на 10 февраля) и около 740 тыс. рублей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что полиция ликвидировала подпольное казино в Петроградском районе Петербурга.

Татьяна Титаева