Капитан порта Усть-Луга дал владельцу танкера Koala три месяца на подъем судна

Собственник танкера Koala в течение трех месяцев должен убрать судно в морском порту Усть-Луга в Ленинградской области. Обязательство вступит в силу с 11 февраля, следует из распоряжения капитана порта Усть-Луга Игоря Золотых.

Частичное затопление нефтеналивного танкера произошло 9 февраля. Dahila Inernational Co — компания, которой принадлежит судно. Собственнику необходимо спланировать работы по подъему затонувшего судна.

«B документации предусмотреть среди прочего следующие обязательные условия подъема: Работы проводить в светлое время суток при соблюдении требований МППСС-72, "Общих правил плавания и стоянки судов в морских портах Российской Федерации и на подходах к ним" при благоприятных погодных условиях»,— содержится в документе.

Удаление затонувшего судна владелец обязан произвести в срок до трех месяцев со дня издания распоряжения. В случае несоблюдения требований предусмотрена административная ответственность.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Финляндия проведет расследование после ЧП с танкером Koala в порту Усть-Луга.

Татьяна Титаева