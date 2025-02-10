Финляндия проведет расследование после ЧП с танкером Koala в порту Усть-Луга

Власти Финляндии собираются провести собственное расследование после произошедшего инцидента с груженным мазутом танкером Koala в порту Усть-Луга Ленинградской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тонущий танкер Koala в порту Усть-Луга Ленинградской области

Фото: Александр Дрозденко / Telegram-канал Тонущий танкер Koala в порту Усть-Луга Ленинградской области

Фото: Александр Дрозденко / Telegram-канал

Как пишет «Фонтанка», премьер-министр страны Петтери Орпо заявил, что финская сторона внимательно следит за ситуацией и намерена усилить готовность к реагированию на возможные разливы нефтепродуктов в Балтийском море.

В свою очередь, в пограничной службе Финляндии сообщили, что направили в район ЧП самолеты разведки. Пока следов разлива нефти в Финском заливе не обнаружено, а обстановка охарактеризована как спокойная.

Напомним, что утром в воскресенье, 9 февраля, на танкере Koala в порту Усть-Луга произошел взрыв во время запуска двигателя. В результате оказалось повреждено машинное отделение. Судно было пришвартовано у причала. Как официально сообщили в администрации Ленобласти, разлива нефтепродуктов зафиксировано не было, экипаж эвакуирован, обошлось без пострадавших. Позднее в Росморречфлоте заявили, что угрозы затопления танкера нет.

Андрей Цедрик