Петербургский каскадер получил перелом черепа на съемках фильма «Ангелы Ладоги»

Вечером 9 февраля частная скорая помощь доставила в больницу 50-летнего петербургского каскадера Александра Уварова, который получил серьезную травму на съемках картины «Ангелы Ладоги», сообщает 47news.

По предварительной информации, около четырех часов дня во время выполнения трюка мужчина упал с судна на воздушной подушке и ударился головой о лед озера Хепоярви под Токсово. Врачи диагностировали у него перелом костей черепа.

Уваров известен как актер и каскадер, он участвовал в более чем 150 проектах. Среди его работ «Антикиллер», сериалы «Литейный», «Военная разведка», «Морские дьяволы» и другие.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что съемки «Ангелов Ладоги» начались в Петербурге 1 февраля. Масштабный проект рассказывает о подвиге спортсменов-буеристов в годы Великой Отечественной войны. Главные роли в картине исполняют Роман Евдокимов и Тихон Жизневский.

Андрей Маркелов