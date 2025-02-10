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По подозрению в даче взятки задержана глава Рабитицкого сельского поселения

Глава администрации Рабитицкого сельского поселения Волосовского района Ленинградской области Наталия Масленицына задержана по подозрению в даче взятки. Речь идет о двух миллионах рублей, пишет 78.ru.

Следствие полагает, что глава сельского поселения передала денежные средства, чтобы ее не привлекали к уголовной ответственности за служебный подлог при оформлении документов об исполнении закупки по благоустройству дворовой территории рядом с многоквартирными домами 6 и 8 в деревне Извара.

Половина взятки была передана посреднику на парковке ТРЦ «Кубус» еще в августе 2025 года. Остальные деньги — в неустановленном месте 9 октября. Это стало основанием для возбуждения уголовного дело. Масленицына помещена в изолятор.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что экс-главе комитета по труду Петербурга Чернейко смягчили меру пресечения.

Татьяна Титаева

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