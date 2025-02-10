Суд отправил под стражу поджигателя здания ФСБ на Литейном

Дзержинский районный суд отправил под стражу до 6 апреля 22-летнего Юрия Петраша, подозреваемого в совершении теракта. Об этом 10 февраля сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

По версии следствия, вечером 7 февраля Петраш пришел к зданию УФСБ на Литейном проспекте с легковоспламеняющейся жидкостью. Он облил входную дверь со стороны Шпалерной улицы и поджег ее.

Затем молодой человек проделал аналогичные действия с дверью на Захарьевской улице. Злоумышленника задержали недалеко от места преступления, обвинения ему пока не предъявляли.

Фигурант дела и его защита просили у суда меру помягче, так как Петраш не судим и живет по месту регистрации. Скрываться от следствия он не намерен. Тем не менее, суд согласился с доводами следствия и отправил молодого человека под стражу.

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Андрей Маркелов