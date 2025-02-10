Налоговую просят не повторять

Как стало известно «Ъ-Уфа», Управление Федеральной налоговой службы по Башкирии предъявило претензии ООО «Фирма СУ-10» за 2020–2021 годы на общую сумму около 350 млн руб. Ведомство полагает, что компания-застройщик должна доплатить налог на добавленную стоимость в размере 297,2 млн руб., а также заплатить 76,2 млн руб. в виде штрафа. Кроме того, ФНС начала повторную выездную проверку компании, обоснованность ее проведения и начисления долга застройщик оспаривает в суде. Кроме того, «Фирма СУ-10» ждет пересмотра дела о взыскании УФНС 1 млрд руб. налогов и пени в 2022 году. Юристы отмечают, что у налогоплательщика практически шансов нет оспорить повторную проверку, однако застройщик может попытаться отменить решение фискального ведомства о доначисленном НДС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Застройщик пытается оспорить доначисления НДС

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Застройщик пытается оспорить доначисления НДС

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Один из крупных уфимских застройщиков — ООО «Фирма СУ-10» — в арбитражном суде Башкирии пытается отбиться от претензий налоговой службы на общую сумму около 350 млн руб. По информации «Ъ-Уфа», в октябре 2023 года межрайонная ИФНС России №33 составила акт выездной налоговой проверки компании за период с 1 января 2020 по 31 декабря 2021 года. По данным ведомства, компания недоплатила налог на добавленную стоимость в размере 297,2 млн руб. За нарушение налогового законодательства «Фирме СУ-10» был выписан штраф на 76,2 млн руб.

Компания попыталась обжаловать решение межрайонной инспекции в Управлении Федеральной налоговой службы по Башкирии. В марте прошлого года ведомство отказало «Фирме СУ-10» в удовлетворении апелляционной жалобы.

На 26 февраля арбитражный суд Башкирии назначил заседание по рассмотрению иска застройщика о признании незаконными решений межрайонной инспекции и республиканского налогового управления.

ООО «Фирма СУ-10» зарегистрировано в 2005 году в Уфе, совладельцами являются Лилия Мансурова (57%), Тагир Мансуров (36,5%), Рустэм Губайдуллин (6,5%). Бенефициаром компании называют предпринимателя Валерия Мансурова. Группа компаний «СУ-10» возводила в Уфе Конгресс-холл «Торатау», «Уфа-Арену», хирургический корпус РКБ им. Куватова, комплексы Республиканской художественной гимназии-интерната имени Давлеткильдеева, Республиканской гимназии имени Рами Гарипова и другие объекты. Также она специализируется на жилищном строительстве. По данным Единого ресурса застройщиков на 1 февраля, компания занимала 11-е место среди застройщиков Башкирии по объемам строительства (214-е место в РФ). В 2023 году при выручке 325,1 млн руб. убыток ООО составил 954,6 млн руб. В предыдущие пять лет компания была прибыльной (от 201 тыс. руб. до 48,5 млн руб.).

27 декабря 2024 года заместитель руководителя республиканского УФНС Наиль Ялаев распорядился провести повторную выездную проверку «Фирмы СУ-10» за период с 1 января 2021 года по 30 июня 2022 года. Это стало поводом для подачи в суд нового иска — о признании незаконным решения о проведении новой выездной проверки.

Как стало известно «Ъ-Уфа», «Фирма СУ-10» полагает, что для повторной проверки нет оснований, так как инспекция, которая выполняла технические функции в интересах Управления ФНС, ранее уже изучала документы компании. В решении УФНС по Башкирии о проведении повторной проверки, подчеркивает застройщик, не указано, что предыдущая проверка была проведена неэффективно или с нарушениями.

Заседание по этому иску назначено на 28 февраля.

«Проведение повторной проверки теми же должностными лицами в составе комиссии после рассмотрения апелляции на первый проверочный материал именно Управлением ФНС по РБ выглядит крайне нелогично и может свидетельствовать о некой предвзятости к компании. Учитывая, что первый материал выездной налоговой проверки находится на рассмотрении арбитражного суда, на заседаниях которого представители ведомства отстаивают его законность и обоснованность, позиция налогового органа выглядит противоречивой. Мы будем принимать все разрешенные законом меры для защиты своей позиции»,— заявили в СУ-10.

На письменный запрос в пресс-службу ФНС вчера не ответили.

Это не первые претензии налоговиков к «Фирме СУ-10».

В 2022 году инспекция в ходе выездной проверки установила, что в 2017–2019 годах компания для исполнения госконтрактов заключила договоры с 33 субподрядчиками, которые фактически не вели реальную деятельность, а были привлечены для создания формального документооборота для уменьшения суммы налога на прибыль и увеличения налоговых вычетов по НДС. В результате, по мнению ФНС, «Фирма СУ-10» не доплатила чуть более 542 млн руб. налогов. С учетом пени и штрафов сумма взыскания составила около 1 млрд руб.

В июне 2023 года арбитражный суд Башкирии согласился с выводами налоговой. В ноябре того же года апелляционная инстанция отметила недопустимость начисления пени в период действия моратория на финансовые санкции с апреля по сентябрь 2022 года. В апреле 2024 года арбитражный суд Уральского округа вернул заявление СУ-10 на новое рассмотрение в арбитражный суд Башкирии. По мнению кассационной инстанции, нижестоящие суды не оценили все доводы «Фирмы СУ-10». «Вывод о номинальности спорных контрагентов сделан по всей группе организаций, без анализа хозяйственной деятельности и статуса каждого контрагента»,— отметил суд. Ближайшее заседание назначено на 21 февраля.

«На практике назначение повторной выездной налоговой проверки встречается очень редко и является скорее исключением. В данном деле налогоплательщику будет сложно оспорить решение о назначении повторной проверки, поскольку этот документ, как правило, не предполагает раскрытия результатов аналитической работы налогового органа, указывающих на возможное неполное исследование деятельности налогоплательщика при проведении первоначальной проверки»,— пояснил старший юрист налоговой практики «Меллинг, Войтишкин и партнеры» Роман Билык.

Управляющий партнер юридической компании «Якупов и партнеры» Тимур Якупов полагает, что шансы на обжалование решения УФНС о доначислении НДС у застройщика есть.

«Обжалование решений налоговых органов о доначислении НДС осуществляется в два этапа: сначала в региональном УФНС, затем — в арбитражном суде. Установленный досудебный порядок по-своему уникален. В остальном обжалование решений налоговых органов происходит в общем порядке. Следует отметить, что ранее оспаривание доначислений НДС налоговыми органами было более результативным, однако в последнее время наблюдается значительное снижение количества выигранных дел. В настоящее время положительное решение в споре с ФНС является скорее исключением. Тем не менее, встречаются прецеденты, где налогоплательщикам удается отстоять свою позицию»,— отмечает он.

Булат Баширов