Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Эксперт назвал инвест-отели будущим рынка Сочи

Рост внутреннего туризма и увеличение потока отдыхающих способствуют повышению инвестиционной привлекательности курортной недвижимости, создавая благоприятные условия для гостиничного бизнеса. Об этом заявил руководитель отдела по работе с партнерами федерального девелопера «Неометрия» Георгий Черняк в рамках дискуссии «Гостиничные проекты как новый рынок» на международном форуме ARCH&HOTELS FORUM. Он назвал инвест-отели будущим рынка Сочи.

Фото: «Неометрия»

Фото: «Неометрия»

Интерес к курортной недвижимости связан не только с повышением качества жизни, но и с инвестиционной привлекательностью региона, отмечают в «Неометрии». Положительная динамика рынка обусловлена ростом турпотока, уникальностью предлагаемых решений, высоким уровнем сервиса и профессиональным управлением объектами.

Согласно принятому в 2024 году генеральному плану Сочи, в ближайшие 20 лет номерной фонд курорта увеличится вдвое. Сегодня в городе насчитывается 70 тыс. номеров, к 2029 году их станет 90 тыс., а к 2044 году — 140 тыс. Расширение гостиничной инфраструктуры открывает новые возможности для девелоперов, стремящихся соответствовать ожиданиям самых требовательных клиентов.

По мнению господина Черняка, будущее за отелями и инвест-отелями. С 2019 года объем строительства в этом сегменте в Сочи увеличился почти в 40 раз: если тогда на них приходилось 8 тыс. кв. м из 1 млн кв. м нового жилья, то за три квартала 2024 года этот показатель вырос до 314 тыс. кв. м из 841 тыс. кв. м.

Эксперт отметил, что покупатели сочинской недвижимости предъявляют высокие требования к комфорту и сервису. В их собственности часто уже имеются дома, квартиры и инвест-отели, что формирует запрос на качественные проекты.

Вячеслав Рыжков

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...