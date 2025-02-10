Эксперт назвал инвест-отели будущим рынка Сочи

Рост внутреннего туризма и увеличение потока отдыхающих способствуют повышению инвестиционной привлекательности курортной недвижимости, создавая благоприятные условия для гостиничного бизнеса. Об этом заявил руководитель отдела по работе с партнерами федерального девелопера «Неометрия» Георгий Черняк в рамках дискуссии «Гостиничные проекты как новый рынок» на международном форуме ARCH&HOTELS FORUM. Он назвал инвест-отели будущим рынка Сочи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Неометрия» Фото: «Неометрия»

Интерес к курортной недвижимости связан не только с повышением качества жизни, но и с инвестиционной привлекательностью региона, отмечают в «Неометрии». Положительная динамика рынка обусловлена ростом турпотока, уникальностью предлагаемых решений, высоким уровнем сервиса и профессиональным управлением объектами.

Согласно принятому в 2024 году генеральному плану Сочи, в ближайшие 20 лет номерной фонд курорта увеличится вдвое. Сегодня в городе насчитывается 70 тыс. номеров, к 2029 году их станет 90 тыс., а к 2044 году — 140 тыс. Расширение гостиничной инфраструктуры открывает новые возможности для девелоперов, стремящихся соответствовать ожиданиям самых требовательных клиентов.

По мнению господина Черняка, будущее за отелями и инвест-отелями. С 2019 года объем строительства в этом сегменте в Сочи увеличился почти в 40 раз: если тогда на них приходилось 8 тыс. кв. м из 1 млн кв. м нового жилья, то за три квартала 2024 года этот показатель вырос до 314 тыс. кв. м из 841 тыс. кв. м.

Эксперт отметил, что покупатели сочинской недвижимости предъявляют высокие требования к комфорту и сервису. В их собственности часто уже имеются дома, квартиры и инвест-отели, что формирует запрос на качественные проекты.

Вячеслав Рыжков