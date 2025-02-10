В Брянской области уничтожили три беспилотника

Над территорией Брянской области силы противовоздушной обороны уничтожили три беспилотных летательных аппарата самолетного типа, сообщил глава региона Александр Богомаз. По его данным, пострадавших и разрушений на земле нет. На месте работают оперативные и экстренные службы.

В ночь на 9 февраля над Брянской областью сбили один беспилотник. Всего над российскими регионами прошлой ночью уничтожили 35 дронов. Пострадавших и разрушений не было.