Суд в Краснодаре назначил супругам наказание за нападение на ребенка

Ленинский районный суд Краснодара вынес решение по делу супругов Валерия и Юлии Форш, обвиняемых в нанесении побоев несовершеннолетнему. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Инцидент произошел 31 августа 2024 года во дворе многоквартирного дома. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как Юлия Форш схватила ребенка за ухо, начала толкать и дергать за волосы. После этого ее супруг поднял мальчика и унес, держа за футболку. Родители пострадавшего обратились в правоохранительные органы.

На судебном заседании супруги объяснили свои действия защитой собственного ребенка от систематических издевательств со стороны сверстников.

Суд признал вину обоих супругов в совершении административного правонарушения по ст. 6.1.1 КоАП РФ (нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших последствий). Валерию Форшу назначено 80 часов обязательных работ, Юлии — штраф в размере 10 тыс. руб.

Анна Гречко