На Аляске ищут пропавший самолет с десятью людьми на борту

Спасатели на Аляске ищут самолет авиакомпании Bering Air, летевший из Уналаклита в Ном с девятью пассажирами и пилотом. Связь с ним пропала около 16:00 по местному времени 6 февраля (4:00 7 февраля мск).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Wong Maye-E / AP Фото: Wong Maye-E / AP

Самолет местной авиакомпании Bering Air — Cessna 208 Caravan — вылетел из Уналаклита в 14:37 по местному времени. Обычно полет оттуда в Ном занимает около часа. Примерно через 40 минут после вылета самолета связь с ним была потеряна, он пропал с радаров. В этот момент он летел над заливом Нортон-Саунд.

После исчезновения самолета к его последнему зафиксированному местоположению был направлен спасательный самолет, отряды береговой охраны начали поиски на берегу залива. Поискам мешают погодные условия — снег и ледяной дождь, из-за чего видимость снижена.

Яна Рождественская