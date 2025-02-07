Конкурс на подрядчика для внутренней отделки ледовой арены на Иве не состоялся

АО «Корпорация развития Пермского края» (КРПК) не смогло найти подрядчика для внутренней отделки помещений строящейся в микрорайоне Ива ледовой арены. На запрос предложений не было подано ни одной заявки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба прокуратуры Пермского края. Фото: Пресс-служба прокуратуры Пермского края.

КРПК требовалось, чтобы подрядчик приступил к работам сразу же после подписания договора и завершил их к 30 мая 2025 года. Цена контракта составляла 148,5 млн руб.

Строительство ледовой арены началось в микрорайоне Ива города Перми в сентябре 2023 года. Комплекс будет двухэтажным, с двумя ледовыми полями, зрительскими трибунами вместительностью не менее 250 человек, тренажерным и спортивным залами, раздевалками и тренерскими.

Завершить возведение ледовой арены на Иве планировалось в конце прошлого года, однако в декабре 2024 года представители КРПК заявили, что сдача объекта переносится на лето 2025-го.

ОБНОВЛЕНО: «В настоящее время идёт подготовка к организации новой закупки полного комплекса строительно-монтажных работ по внутренней отделке помещений объекта "Ледовая арена в г. Перми". Параллельно идёт поиск потенциальных подрядчиков для выполнения данных работ», - пояснили в «Корпорации развития Пермского края».