Кто возглавлял российские космические ведомства

С октября 1992 по март 2004 года — Юрий Коптев. До назначения работал заместителем главы Министерства общего машиностроения. После отставки возглавлял департамент ОПК в Минпроме РФ. Сейчас — управляющий директор по науке и технологиям госкорпорации «Ростех».

С марта 2004 по апрель 2011 года — Анатолий Перминов. Генерал-полковник ВС РФ (1998), в «Роскосмос» пришел с поста командующего космическими войсками. После увольнения стал заместителем гендиректора ОАО «Российские космические системы».

С апреля 2011 по октябрь 2013 года — Владимир Поповкин. Генерал армии (2009), в 2010–2011 годах — первый замминистра обороны. Через год после увольнения с поста гендиректора «Роскосмоса» скончался в израильской клинике от онкологического заболевания.

С октября 2013 по январь 2015 года — Олег Остапенко. Генерал-полковник (2012). До назначения командовал космическими войсками, позже — замминистра обороны РФ. После увольнения перешел в Санкт-Петербургский политехнический университет, где сейчас работает помощником ректора.

С января 2015 по май 2018 года — Игорь Комаров. До назначения — президент АвтоВАЗа. С 2014 года был главой Объединенной ракетно-космической корпорации, до ее слияния с Федеральным космическим агентством. С 2018 года — полпред президента в Приволжском федеральном округе.

С мая 2018 по июль 2022 года — Дмитрий Рогозин. До назначения был вице-премьером РФ, курировал строительство космодрома Восточный. С сентября 2023 года — член Совета федерации от Запорожской области.

С июля 2022 по февраль 2025 года — Юрий Борисов. До назначения работал замминистра обороны и вице-премьером по ОПК. О его новом месте работы после отставки из «Роскосмоса» пока не сообщалось.