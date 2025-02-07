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Стивидорная компания бывшего бизнес-омбудсмена вошла в ОСК

Акции КЦТЛ, принадлежавшей Александру Абросимову, официально переходят госкорпорации

Росимущество сегодня должно завершить передачу 100% акций АО «Коммерческий центр, транспорт и лес» (КЦТЛ), на балансе которого находится крупный морской терминал в Большом порту Санкт-Петербург, в уставной капитал Объединенной судостроительной корпорации. Ранее по иску Генпрокуратуры акции КЦТЛ были обращены в доход государства и находились в доверительном управлении госкорпорации. Эксперты оценивают стоимость пакета в сумму от 300 млн с учетом дисконта до 1 млрд рублей.

Вместе с пакетом ценных бумаг ОСК получит контроль над крупным морским терминалом общей площадью более 17 га, расположенном в Большом порту Санкт-Петербург в ковше завода «Северная верфь»

Вместе с пакетом ценных бумаг ОСК получит контроль над крупным морским терминалом общей площадью более 17 га, расположенном в Большом порту Санкт-Петербург в ковше завода «Северная верфь»

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Вместе с пакетом ценных бумаг ОСК получит контроль над крупным морским терминалом общей площадью более 17 га, расположенном в Большом порту Санкт-Петербург в ковше завода «Северная верфь»

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) сегодня должна официально стать владельцем 100% акций АО «Коммерческий центр, транспорт и лес». Вместе с пакетом ценных бумаг госкорпорация получит контроль над крупным морским терминалом общей площадью более 17 га, расположенным в Большом порту Санкт-Петербург, в ковше завода «Северная верфь».

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По собственным данным КЦТЛ, терминал ежегодно обрабатывает более 370 тыс. тонн различных грузов, включая опасные. На балансе компании четыре причала, 7 км железнодорожных путей, 65 тыс. кв. м открытых и 25 тыс. кв. м крытых складских помещений, а также 3,5 тыс. кв. м офисных помещений и различная техника.

Передача находящегося в госсобственности предприятия проводится по указу президента РФ № 106 от 7 февраля 2024 года. В соответствии с документом акции должны быть переданы ОСК в течение года (до 7 февраля 2025 года) в форме оплаты допэмиссии акций госкорпорации, вызванной увеличением ее уставного капитала.

В начале февраля Росимущество сообщило, что завершило оценку стоимости КЦТЛ, но не озвучило сумму. На вопросы «Ъ-СПб» в федеральном агентстве оперативного ответа не дали.

По мнению экспертов, стоимость 100% акций КЦТЛ может составлять от 300 млн с учетом дисконта до 1 млрд рублей. Источники «Ъ-СПб» в судостроительной отрасли говорят, что все документы готовы и будут переданы регистратору сегодня, а процесс завершится не позднее понедельника.

Акции КЦТЛ отошли государству в марте 2023 года по решению Арбитража Петербурга и Ленобласти. Иск, основанный на результатах проверки приватизации Северной верфи в 1990-е годы, был подан заместителем генпрокурора Игорем Ткачевым. Надзорное ведомство настаивало, что процесс приватизации проходил с нарушениями, а именно: из Северной верфи были незаконно выделены непрофильные активы, вошедшие в уставный капитал различных предприятий, в том числе КЦТЛ.

По версии следствия, доля государства в уставном капитале верфи после вывода активов уменьшилась с 60% до 46%, что в итоге привело к банкротству оборонного предприятия.

При этом в феврале 2023 года в суд был подан встречный иск, в котором акционеры КЦТЛ — ООО «Леверидж» и Юлия Абросимова — просили взыскать с Росимущества более 125 млн рублей в качестве компенсации стоимости изъятых акций. Исковое заявление было возвращено подателям.

Александр Абросимов, один из основных акционеров КЦТЛ, ушел с должности уполномоченного по защите прав предпринимателей в Петербурге в мае 2023 года. Свое решение господин Абросимов назвал добровольным и с судебным разбирательством напрямую не связанным.

Владимир Колодчук

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