Глава профсоюзов на Урале предложил снизить зарплату курьерам за счет мигрантов

Председатель Федерации профсоюзов Свердловской области Андрей Ветлужских предложил централизованно направлять мигрантов на работу в курьерские службы и снизить им зарплаты, чтобы стимулировать уральцев к работе в других сферах — об этом он заявил в эфире ОТВ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Ветлужских

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Андрей Ветлужских

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По его мнению, жители региона будут сильнее заинтересованы в трудоустройстве в больницы, школы и предприятия, если зарплата курьера будет ниже текущего уровня. «Надо бизнесу вкладываться в повышение производительности труда, чтобы хватало национальной рабочей силы. Сегодня у курьеров высокая зарплата, потому что там нехватка людей. Мигрантов туда запускаем, зарплата, соответственно, снизится, будет непривлекательно для наших работников. А сегодня, когда у курьеров зарплата сопоставима со станочником, то, конечно, ее выбирают, или охранники те же самые»,— считает он.

Андрей Ветлужских также выступил против идеи распределения студентов-бюджетников после окончания вузов по местам работы, отметив, что для внедрения такой практики потребуются изменения в Конституции: на сегодня отсутствует закон, по которому бы выпускника наказывали бы за выбор другой работы. «Считаю, для страны это правильно. Но сегодня у нас в соответствии с Конституцией, человек имеет право сам решать. В лоб такие принципы, что ты идешь туда, но не пошел он туда, как его наказать? Любые наказания будут противоречить Конституции. Для этого нужно менять нормы»,— отметил председатель.

Напомним, в Свердловской области в начале августа наиболее дефицитными у работодателей стали позиции на должности врачей и главврачей, токарей, слесарей, автомехаников и других, при этом соискатели все чаще становятся заинтересованы не только в зарплате, но и в статусе самой компании. Средняя ожидаемая зарплата медицинских работников выросла на 25% и составила 53,1 тыс. руб.

Ирина Пичурина