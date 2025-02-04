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Вдова героя СВО получила землю после вмешательства прокуратуры Кубани

Вдова участника специальной военной операции, награжденного Орденом Мужества, получила земельный участок в Новокубанском районе Краснодарского края после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Изначально администрация муниципалитета отклонила заявление на получение земли из-за нарушения шестимесячного срока подачи документов после гибели военнослужащего, установленного региональным законодательством.

По инициативе краевой прокуратуры Законодательное собрание Краснодарского края 21 ноября 2024 года приняло поправки в закон «Об основах регулирования земельных отношений в Краснодарском крае». Изменения отменили требования о подаче заявления в течение полугода после гибели военнослужащего и привязку к месту жительства.

После совместной проверки, проведенной аппаратом краевой прокуратуры и прокуратурой Новокубанского района, местные власти сформировали и выделили участок заявительнице.

Лия Пацан

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