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обновлено 15:02

Долги бывшего топ-менеджера завода Дзержинского не заинтересовали покупателей

Торги по продаже дебиторской задолженности ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского» признаны не состоявшимися из-за отсутствия заявок. Об этом сообщает конкурсный управляющий машзавода. Как следует из объявления, на торги было выставлено пять лотов: право требования долга с бывшего директора Егора Заворохина в размере 2,9 млн руб., право требования к ООО «Инвест-Строй» в размере 9,1 млн руб., к ООО «М-Медиа» на 16,3 млн руб., ООО «Регион» — 75,5 млн руб. и ООО «Синтез ПКФ» — 14,1 млн руб.

Его Заворохин

Его Заворохин

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Его Заворохин

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Сейчас Егор Заворохин отбывает наказание в колонии за хищение средств предприятия. В августе прошлого года он был признан банкротом, проводится процедура реализации его имущества.

ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского» признали несостоятельным еще в 2005 году. В 2023 году имущественный комплекс должника выкупило АО «НПО “Курганприбор”» за 725 млн руб.

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