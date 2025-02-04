Благоустройство Театральной улицы в Уфе завершится в 2026 году

Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев сообщил, что Театральная улица протяженностью около 300 м станет «преимущественно пешеходной». Концепция благоустройства будет связана с театральным искусством.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По словам сити-менеджера, на улице появятся тематические зоны отдыха, малые архитектурные формы и площадки, торговые точки. Благоустройство должно начаться в 2025 году и завершиться в следующем.

Театральная улица располагается между улицами Пушкина и Заки Валиди, на ней расположены корпуса Башгосмедуниверситета, студенческие общежития, а также Нацбанк Башкирии.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в июле 2024 года глава региона Радий Хабиров заявил, что Театральная улица станет пешеходной.

Идэль Гумеров