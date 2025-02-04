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Жители сельских районов края смогут покупать лекарства в медицинских учреждениях

В селах Прикамья можно будет покупать лекарства во всех медицинских учреждениях. Соответствующий законопроект внесен в заксобрание. Об этом сообщает телеграм-канал «Парламент. Пермский край».

Согласно документу, в сельских населенных пунктах без аптечных организаций фармацевтическую деятельность и розничную торговлю лекарственными препаратами смогут осуществлять все обособленные подразделения медицинских учреждений. Ранее продавать лекарства имели право только амбулатории, фельдшерско-акушерские пункты и центры общей врачебной практики. Кроме этого, законопроектом предлагается предусмотреть право пациента на допуск к нему священнослужителей. Эта норма предусмотрена федеральным законом.

Депутаты рассмотрят законопроект на мартовском пленарном заседании.

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