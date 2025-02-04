Вице-премьер УР: мягкая зима и скачки температуры здорово подпортили наши дороги

В Удмуртии запустят еще один асфальтобетонный завод в Малой Пурге, что «серьезно увеличит объемы ремонтной смеси и улучшит логистику» в рамках ямочного ремонта на дорогах республики. Об этом написал во «ВКонтакте» вице-премьер региона Игорь Асабин, отвечающий за дорожное хозяйство, после череды совещаний 2 февраля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Асабин, vk Фото: Игорь Асабин, vk

«Мягкая зима и температурные скачки здорово подпортили наши дороги. Важно понимать: ремонт сейчас не повсеместный, а точечный. В приоритете — аварийные ямы, угрожающие безопасности на дорогах с интенсивным движением»,— написал господин Асабин.

По его словам, подрядчики наращивают объемы и увеличивают количество бригад. «Техника и материалы есть, а вот с кадрами дефицит»,— отметил зампредседателя правительства региона. Господин Асабин назвал главной задачей увеличение объемов работ до наступления устойчивых температур ниже 10°C.

По данным регионального миндортранса, с начала года в республике ликвидировали почти 1,5 тыс. кв. м дорожных ям холодным асфальтобетоном. Еще 688 кв. м. впадин отремонтировали литым асфальтом.