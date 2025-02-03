В ТАСС официально поменялся главный редактор

Сегодня, 3 февраля, в ТАСС объявлено о назначении нового шеф-редактора (ранее эта должность называлась «главный редактор»). Им стала Светлана Каражас, до последнего времени занимавшая должность первого заместителя главреда. Соответствующий приказ утром был доведен до сотрудников агентства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Светлана Каражас

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости Светлана Каражас

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Информация о кадровых переменах появилась еще в конце января, однако «Ъ» не смог подтвердить ее у официальных представителей ТАСС.

Новый главный редактор ранее работала в «Интерфаксе» и «РИА Новости», занимала пост первого заместителя директора главной дирекции информации ФГУП «МИА "Россия сегодня"». В ТАСС госпожа Каражас пришла в конце 2023 года вскоре после смены генерального директора агентства (в июле 2023-го первый замгендиректора ВГТРК Андрей Кондрашов назначен на этот пост вместо профессионального специалиста по PR Сергея Михайлова).

Прежний руководитель редакции ТАСС — Михаил Петров — будет курировать учебный центр агентства и сохранит за собой должность заместителя гендиректора, рассказали источники «Ъ».