В ТАСС официально поменялся главный редактор
Сегодня, 3 февраля, в ТАСС объявлено о назначении нового шеф-редактора (ранее эта должность называлась «главный редактор»). Им стала Светлана Каражас, до последнего времени занимавшая должность первого заместителя главреда. Соответствующий приказ утром был доведен до сотрудников агентства.
Светлана Каражас
Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости
Информация о кадровых переменах появилась еще в конце января, однако «Ъ» не смог подтвердить ее у официальных представителей ТАСС.
Новый главный редактор ранее работала в «Интерфаксе» и «РИА Новости», занимала пост первого заместителя директора главной дирекции информации ФГУП «МИА "Россия сегодня"». В ТАСС госпожа Каражас пришла в конце 2023 года вскоре после смены генерального директора агентства (в июле 2023-го первый замгендиректора ВГТРК Андрей Кондрашов назначен на этот пост вместо профессионального специалиста по PR Сергея Михайлова).
Прежний руководитель редакции ТАСС — Михаил Петров — будет курировать учебный центр агентства и сохранит за собой должность заместителя гендиректора, рассказали источники «Ъ».