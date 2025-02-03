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Коммерсантъ FM
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В павильоне ВДНХ произошел пожар

В выставочном зале на территории ВДНХ случился пожар. Возгорание произошло в павильоне № 59 «Зерно», а не в павильоне № 58, как ранее сообщали СМИ, уточнила пресс-служба. Там находится музей героизма, который закрыт для посещения с 9 января.

Фото: Кадр из видео очевидца

Фото: Кадр из видео очевидца

Пожар начался из-за короткого замыкания во время работ по обновлению экспозиции. Площадь возгорания составила 20 кв. м., к настоящему моменту огонь потушен. Сотрудники зала эвакуировались еще до приезда спасателей. Пострадавших нет, сообщили в МЧС.

Павильон «Зерно» был построен в 1939 году. В декабре 2024 года в павильоне открылся первый в России Музей героизма. Он состоит из трех тематических разделов. В павильоне организована галерея с госнаградами СССР и России: орденами, медалями, знаками отличия, почетными грамотами. До 22 февраля музей закрыт для обновления экспозиции.

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