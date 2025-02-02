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Три человека пострадали в результате ДТП с «Газелью» и автобусом под Петербургом

Полиция и прокуратура проводят проверку по факту лобового столкновения грузового автомобиля с рейсовым автобусом во Всеволожском районе Ленобласти. Дорожный инцидент с пострадавшими случился 2 февраля в 14:15 у дома 17 по Березовой аллее в деревне Бор, сообщили в региональном ГУ МВД.

Сотрудниками Госавтоинспекции было установлено, что 54-летний водитель грузовой «Газели» при выборе скорости не учел дорожные и метеорологические условия, в результате чего не справился с управлением и совершил выезд на полосу встречного движения. Там он столкнулся с рейсовым автобусом, за рулем которого находился 41-летний мужчина.

В результате ДТП пострадали водитель автомобиля ГАЗ, у которого диагностировали травму грудной клетки, и две пассажирки автобуса — 58 и 84-х лет. Все трое госпитализированы, уточнили в полиции.

Все подробности произошедшего в настоящий момент выясняются. Собственную проверку также организовала прокуратура Ленинградской области.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что нетрезвый водитель Volkswagen устроил смертельное ДТП на трассе А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» в Гатчинском районе Ленобласти.

Андрей Цедрик

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