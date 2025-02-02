Пьяный водитель Volkswagen устроил смертельное ДТП под Петербургом

Около половины седьмого вечера 1 февраля на 72 км трассы А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» 63-летний водитель Volkswagen Passat не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с ВАЗ-21110, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Последствия ДТП на трассе А-120, где пьяный водитель Volkswagen врезался в ВАЗ

Фото: ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти Последствия ДТП на трассе А-120, где пьяный водитель Volkswagen врезался в ВАЗ

Фото: ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти

В результате ДТП 50-летний водитель отечественного автомобиля скончался, виновника аварии, который находился в состоянии алкогольного опьянения, доставили в больницу в тяжелом состоянии. По факту случившегося ведется проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что школьника госпитализировали в тяжелом состоянии после ДТП на проспекте Маршала Жукова. Мальчик перебегал дорогу на запрещающий сигнал светофора.

Андрей Маркелов