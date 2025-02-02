Главные новости за выходные 1–2 февраля

Россия обвинила Украину в ударе по интернату в Судже Курской области. По данным Минобороны, ракеты были запущены из Сумской области. По версии СКР, приказ атаковать интернат отдал командир 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ полковник Ростислав Карпуша. Возбуждено уголовное дело о теракте.

Палестинская группировка «Хамас» передала Израилю трех заложников в рамках четвертого этапа обмена. Израиль освободил из тюрем 183 заключенных палестинца.

Президент США Дональд Трамп подписал указ о пошлинах на товары из Канады, Китая и Мексики. Для КНР ставка составит 10%, для Мексики — 25%, для Канады — 10% на энергоресурсы и 25% — на остальной импорт. Канада, Мексика и Китай заявили, что готовы к ответным мерам. Подробнее

Молдавия одобрила поставку газа в Приднестровье на грант ЕС. Комиссия по чрезвычайным ситуациям молдавского правительства обязала компанию Energocom закупить для этих целей газ в Евросоюзе и на Украине.

По иску Генпрокуратуры в доход государства обращены активы крупнейшего владельца складской недвижимости в стране — группы компаний Raven Russia («Рейван Раша»), узнал «Ъ». Вслед за надзором суд пришел к выводу о том, что почти 2 млн кв. м логопарков, имеющих стратегическое значение для РФ, незаконно находились под контролем иностранных резидентов.

Суд в Москве отправил в СИЗО трех бывших топ-менеджеров «Роснано» по делу о злоупотреблении полномочиями. Арестованы исполнительный директор Борис Подольский, управляющий директор по финансам Артур Галстян и директор по методологии учета, налогообложению и отчетности Марина Касенкова.

Командир добровольческого отряда «Тигр», вице-губернатор Приморского края Сергей Ефремов погиб в зоне проведения специальной военной операции. По предварительным данным, автомобиль, на котором передвигался чиновник, подорвался на мине.

Действующий президент Российского футбольного союза Александр Дюков переизбран на этот пост. Решение было принято единогласно на выборной конференции РФС. Господин Дюков был единственным кандидатом на выборах.

Правительство допустило к валютным торгам банки и брокеров еще из семи стран. Список дополнили Аргентина, Камбоджа, Лаос, Мексика, Нигерия, Тунис и Эфиопия.

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