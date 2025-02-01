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Коммерсантъ FM
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Израиль освободил 183 заключенных палестинцев

183 палестинца были освобождены из израильских тюрем в рамках четвертого этапа обмена заложниками между Израилем и палестинской группировкой «Хамас», передает «Аль-Джазира». Ранее палестинские боевики освободили трех израильских заложников.

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Фото: Hatem Khaled / Reuters

Фото: Nasser Nasser / AP

Фото: Mahmoud Illean / AP

Фото: Nasser Nasser / AP

Фото: Stringer / Reuters

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Фото: Hatem Khaled / Reuters

Фото: Nasser Nasser / AP

Фото: Mahmoud Illean / AP

Фото: Nasser Nasser / AP

Фото: Stringer / Reuters

Соглашение о прекращении огня между Израилем и «Хамасом» вступило в силу 19 января. Израиль начал вывод войск из сектора Газа. «Хамас» обязался освободить взятых в заложники израильтян в обмен на выдачу палестинских заключенных. На первом этапе «Хамас» должен отпустить 33 заложника, на втором — всех остальных выживших пленников. Израиль к этому времени обязан вывести своих военных с территории анклава. На третьем этапе произойдет обмен телами погибших.

Первый раунд обмена произошел 19 января после подписания соглашения. Трое израильтян были освобождены в обмен на 90 палестинских заключенных. Второй обмен прошел 25 января – четыре заложника были освобождены «Хамасом», Израиль освободил 200 заключенных. Третий раунд обмена произошел 30 января. Израиль выпустил из тюрем 110 палестинцев в обмен на трех граждан.

Подробнее читайте в материале «Ъ» «Перемирие набрало силу».

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