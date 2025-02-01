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На Маршала Жукова Skoda сбила семиклассника, перебегавшего дорогу на красный

Школьника госпитализировали в тяжелом состоянии после ДТП на проспекте Маршала Жукова. Мальчик перебегал дорогу на запрещающий сигнал светофора, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

По информации полиции, авария произошла в 17:23 около дома № 55 по проспекту Маршала Жукова. 37-летняя женщина за рулем Skoda Rapid на светофоре сбила семиклассника — мальчик решил перебежать дорогу на красный.

«В отношении водителя вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ»,— сообщили в главке.

Полиция проводит проверку, выясняются все обстоятельства случившегося.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что на пересечении Московского шоссе и Паровозной дороги произошло массовое ДТП с участием полицейской машины. В результате аварии погиб сотрудник патрульно-постовой службы Пушкинского УМВД.

Дарья Астанина

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