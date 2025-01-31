Кто такой Борис Подольский

Наиболее известным фигурантом расследования в деле «Роснано» является Борис Подольский. Он родился 6 июля 1973 года. Окончил экономический факультет Санкт-Петербургского государственного университета экономики и финансов (1994). В 1994–1999 годах работал менеджером по аудиторским и консультационным услугам, корпоративным финансам и сопровождению сделок на различных проектах в американском офисе аудиторской компании Ernst & Young (ныне — EY). В 1999–2004 годах — старший менеджер в российском представительстве Ernst & Young. В 2004 году перешел на должность директора по корпоративной отчетности и финансам корпоративного центра ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС). Участвовал в создании централизованной финансовой службы компании. В 2007 году приглашен на должность финансового управляющего в холдинг «СТС Медиа» (тогда управлял телеканалами СТС, «Домашний», «Перец»). В декабре 2011 года назначен и. о. гендиректора «СТС Медиа», через полгода утвержден в должности гендиректора холдинга.

С 2013 года — зампредседателя правления — исполнительный директор ОАО «Роснано». Также входил в состав инвестиционного комитета ОАО.